San Valentino in viaggio: destinazioni (e strutture) romantiche per una fuga indimenticabile

Cosa c’è di più romantico di un viaggio con la persona amata? Ecco le destinazioni più gettonate, in Italia o all’estero.

Il giorno di San Valentino è un’occasione speciale per celebrare l’amore in modo unico e memorabile.

Mentre cioccolatini e rose sono sempre apprezzati, niente batte l’idea di trascorrere il giorno più romantico dell’anno in un luogo speciale.

In ogni angolo del mondo, ci sono destinazioni romantiche pronte a rendere il vostro San Valentino un’esperienza unica nel suo genere.

Dalle luci scintillanti di New York City alle terre coltivate del Piemonte, ecco alcune mete perfette per un San Valentino indimenticabile.

Il giro del mondo in 80 baci

New York City, con i suoi grattacieli e parchi incantevoli, offre un’esperienza senza paragoni per San Valentino. Dallo spettacolare The Edge, la terrazza più alta dell’emisfero occidentale, al SeaGlass Carousel a Battery Park, ogni momento è intriso di romanticismo. Il TWA Hotel, situato nel terminal di JFK, aggiunge un tocco retrò jet-age al vostro soggiorno, garantendo un’esperienza unica. Per gli amanti del vino, l’Alabama offre un itinerario enologico attraverso 22 vigneti che incanteranno con paesaggi mozzafiato e esperienze sensoriali uniche. Sulle pendici degli Appalachi e lungo la costa, questa avventura enologica diventa un modo delizioso per condividere la passione per il buon vino con la persona amata.

Ras Al Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti, offre un mix di avventura e relax. Dalle dune del deserto alla Jais Flight, la zipline più lunga al mondo, fino a cene romantiche tra le dune del deserto, questa destinazione esotica offre un’esperienza indimenticabile. Resort di lusso come l’Anantara Mina Al Arab Ras Al Khaimah aggiungono il tocco finale con spiagge private e lussuose spa per trattamenti di coppia. Marrakech, nel cuore della medina, offre un’esperienza unica al Dar Darma, un boutique riad del XVIII secolo. Tra suite doppie, colazioni tipiche e tour in mongolfiera all’alba, questa destinazione regala un’atmosfera magica e avventurosa. Infine la provincia di KwaZulu-Natal in Sudafrica è un paradiso per gli amanti dell’avventura. Il Sala Beach House a Thompson’s Bay, un boutique hotel a 5 stelle, offre un rifugio romantico con vista sull’Oceano Indiano, piscine a sfioro e spa per un completo relax. E in Italia?

Un’Italia fatta d’amore

Per gli amanti della neve, l’Hotel Sansicario Majestic nel comprensorio sciistico della Vialattea, in Piemonte, offre Romantic Suite con ampi spazi e lussuose sale da bagno per una fuga romantica sulla neve. Anche Verona, la città degli innamorati, è l’ideale per San Valentino. L’Indigo Verona – Grand Hotel Des Arts, un art boutique hotel con una ricca storia, aggiunge un tocco artistico alla vostra fuga romantica.

Infine, per un relax totale, l’Hotel Terme Merano nell’omonima località offre una spa straordinaria con piscina infinity riscaldata e trattamenti di coppia, come anche il Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & SPA, nella Toscana incontaminata, che offre un pacchetto speciale con una cena gourmet per un San Valentino immerso nella bellezza della natura. Scegliete la vostra avventura e create ricordi duraturi con la persona che amate.