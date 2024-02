Limite di velocità: l’agghiacciante motivo per cui l’Italia ha perso la testa per Fleximan

Un’indagine sul rispetto dei limiti di velocità ha portato alla luce un’agghiacciante verità per quanto concerne l’approccio alla guida degli italiani

Nelle ultime settimane sta tenendo banco in tutta Italia il caso Fleximan. In giro per il Bel Paese infatti sono sempre più numerosi gli atti vandalici volti ad abbattere gli autovelox ritenuti da molti dei nemici per i propri portafogli e delle fonti di guadagno per i comuni. Purtroppo in alcuni casi questi strumenti non sono stati utilizzati a dovere, ma ciò di certo non giustifica certe reazioni da primitivi.

I limiti di velocità e gli autovelox dovrebbero essere finalizzati solo ed esclusivamente a garantire la sicurezza sulle strade italiane, che sono sempre più falcidiate da terribili incidenti stradali in cui troppo spesso perdono la vita persone di ogni età. La priorità delle istituzioni e degli automobilisti dovrebbe essere questa, ma ciò va a cozzare con le risposte di molte persone ad un recente sondaggio.

Limiti di velocità: tutte le cattive abitudini più diffuse

Infatti un’indagine portata avanti da Facile.it e Assicurazione.it commissionata dagli Istituti mUp Research e Norstad ha portato alla luce degli aspetti piuttosto inquietanti. Più di 10 milioni degli automobilisti che si sono prestati all’intervista (il 27,1%) hanno confessato senza alcun timore di non rispettare i limiti di velocità.

Una cattiva abitudine diffusa soprattutto tra le fasce d’età più giovani, ovvero quelle tra i 18 e i 24 anni (dove la percentuale sale al 31) e tra i 25 e i 35 anni (in questo caso si sale addirittura al 37%). In generale gli uomini sono di gran lunga più irrispettosi delle donne (35,3% vs 18,8%).

Per quanto concerne le varie aree geografiche del paese, la percentuale più alta di chi non rispetta i limiti di velocità è stata rilevata nella zona Nord Est. Il dato si attesta quasi al 40% e a suffragare questo trend sono le azioni di Fleximan che sono state piuttosto concentrate in questa aerea del Bel Paese.

Tra gli altri comportamenti assurdi che gli italiani hanno alla guida vanno assolutamente menzionati l’uso dello smartphone mentre si è al volante (24,1%) e il mancato impiego della cintura di sicurezza, soprattutto al sud e nelle isole. Dulcis in fundo, ecco uno “strabiliante” 4,1% che ha dichiarato di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche. Una situazione che non lascia per niente sereni visto che per effetto di queste negligenze in Italia si viaggia ad una media di 437 incidenti stradali al giorno (secondo i dati relativi ai primi sei mesi del 2023) con oltre 7 morti e 588 feriti (sempre su base quotidiana).