Non fare amicizia con questi segni zodiacali: non riescono a costruire rapporti duraturi

Alcuni segni zodiacali non sono il massimo nei rapporti di amicizia per via della loro natura non propriamente stabile nelle relazioni

L’oroscopo contempla vari aspetti della vita quotidiana come ad esempio l’amore, il lavoro e la fortuna. In realtà però il suo raggio d’azione è nettamente più ampio e comprende anche altri ambiti come ad esempio l’amicizia, uno dei veri motori dell’esistenza umana. Le stelle però in tal senso possono rivelare delle sfaccettature per niente positive.

Ad esempio stando ai profili zodiacali disegnati dagli astrologi ci sono alcuni segni che non sono propriamente così inclini a costruire dei rapporti stabili. Di fatto non sono proprio i migliori amici a cui si può aspirare. Ovviamente non si tratta di un’assioma assoluto, ma di un’indicazione che può essere seguita in linea di massima.

I segni zodiacali che non sono propri tagliati per essere dei veri amici

Uno dei segni compresi in questa casistica è quello dell’Ariete. Essendo un segno intraprendente e determinato può andare in contro a situazioni piuttosto pericolose in amicizia. Se a ciò si aggiunge anche l’impulsività, ecco il quadro perfetto di colui che non è proprio tagliato per dedicarsi ai propri amici.

Incredibile ma vero anche il Cancro è uno dei segni che non ha una buona predisposizione all’amicizia. La sua grande sensibilità mista ad una buona dose di emotività possono essere degli ostacoli che spesso gli impediscono di essere un buon amico. Può sembrare un paradosso, ma chi ha un animo così “nobile” non si lascia andare facilmente e ciò porta gli altri ad andare verso altri lidi.

Probabilmente più calzante in questo elenco è la Vergine. Ha una spiccata attitudine al perfezionismo e all’autocritica che ovviamente non piacciono a tutti. Con queste premesse costruire un rapporto privo di tensioni si preannuncia alquanto arduo. Al tempo stesso questi sono elementi di doppia lettura e magari potrebbero far breccia con personalità a loro affini.

In generale le stelle sono piuttosto rivelatrici in tal senso e riescono a raccontare molti particolari anche in merito alle amicizie. Ovviamente non tutte possono funzionare, ma ciò non significa che non bisogna nemmeno provarci. Dare una possibilità ad una persona è sempre la migliore via da seguire, tanto il tempo per tornare sui propri passi c’è sempre. Al contrario può capitare che in frangenti in cui non si nutrono grandi aspettative possono nascere delle alleanze vere e destinate a durare nel tempo.