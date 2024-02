Come sbarazzarsi (per sempre) del grasso addominale? Mangia questo ogni giorno per avere una pancia piattissima!

Sbarazzarsi per sempre del grasso addominale è possibile, basta mangiare ogni giorno questo alimento e si otterrà una pancia piattissima, senza troppe rinunce e sacrifici.

Il grasso addominale è un problema piuttosto diffuso, esso circonda il girovita e si deposita sulla pancia (ventre e fianchi). Il grasso sull’addome, oltre a provocare una forte sensazione di disagio, può portare ad una serie di complicanze fisiche come, insulino – resistenza e problematiche metaboliche e cardiovascolari.

Le cause possono essere diverse. Innanzitutto, il grasso addominale può essere la conseguenza di un eccesso calorico, quindi, diete troppe caloriche per il reale fabbisogno dell’organismo. Un altro fattore che influisce sull’eccesso di grasso sull’addome è l’avanzare dell’età che va ad influire sul metabolismo degli zuccheri.

La buona notizia è che esiste un modo particolarmente efficace per ridurre o sbarazzarsi in modo duraturo il grasso addominale, senza dover dire addio a tutti i cibi preferiti o fare troppe rinunce e sacrifici. Basta mangiare ogni giorno questo alimento per avere una pancia piattissima.

Come sbarazzarsi del grasso addominale e avere una pancia piattissima

Eliminare per sempre il grasso addominale senza dover dire addio a tutti i cibi preferiti è possibile. Certo, è necessario mangiare in modo più consapevole. In particolare, è importante il deficit calorico della propria alimentazione.

Per sbarazzarsi è indispensabile scegliere gli alimenti giusti. Vanno tenuti alla larga i cibi spazzatura e quelli contenenti grassi saturi e zuccheri raffinati. E’ meglio preferire una dieta ricca di fibre solubili, quindi, via libera a frutta, verdura, legumi e cereali, come ad esempio, orzo, segale e avena. Nel bilanciamento della dieta è molto importante anche l’apporto proteico. Largo spazio a proteine animali, preferendo le carni magre e proteine vegetali, presenti soprattutto nella frutta secca a guscio o nei semi. Nemici della pancia piatta sono anche le bevande alcoliche, le bibite in lattina e i succhi di frutta, meglio preferire acqua, tè o caffè.

Oltre a prestare attenzione all’alimentazione, per ridurre il grasso addominale è necessario dedicare del tempo all’attività fisica. Indipendentemente dal tipo di sporto praticato, l’esercizio fisico contribuisce ad accelerare il metabolismo corporeo e fa bruciare calorie. Per i più pigri può essere d’aiuto anche iniziare con una camminata, aumentando progressivamente la velocità. Tra gli esercizi maggiormente consigliati per avere una pancia piatta i crunch addominali, ovvero, le classiche contrazioni che si effettuano per allenare l’addome e il plank, quindi, l’esercizio isometrico che prevede il mantenimento della posizione in push up per più tempo possibile.