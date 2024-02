Paura di non farcela, le cose da fare per sconfiggere l’atelofobia

La paura di non farcela può rappresentare un grosso ostacolo, ma è possibile imparare a gestirla. Ecco le cose da fare per sconfiggere l’atelofobia.

Può capitare a chiunque di sentirsi soffocato dalle difficoltà e avere paura di non farcela. Del resto, la paura è un’emozione che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo provato. Ma mentre alcuni di noi riescono a superarla facilmente e affrontare a muso duro le sfide che la vita ci propone, altri ne vengono sconfitti.

Insomma, il problema non è tanto avere paura di non farcela ma il modo di reagire a questa sensazione. Chi rimugina costantemente sulle proprie mancanze, alimentando pensieri negativi, influenza profondamente la propria vita e le relazioni che ha con gli altri. In particolare, chi ha paura di non farcela potrebbe sperimentare spesso un’ansia persistente oppure essere ossessionato dal perfezionismo. Questo disturbo può spingere, inoltre, chi ne soffre a evitare nuove sfide o opportunità per paura di fallire e ad isolarsi per evitare di sentirsi giudicati.

Chiaramente, la paura di farcela, conosciuta anche come atelofobia, inquina in modo significativo la quotidianità di chi la vive, fortunatamente, esistono delle soluzioni per gestirla e sconfiggerla.

Atelofobia: le soluzioni per sbarazzarsene

Come abbiamo anticipato, l’atelofobia rappresenta la paura di non farcela, di non essere abbastanza per superare le difficoltà che nel corso della vita possono presentarsi. Ovviamente, questo disturbo comporta conseguenze che possono essere anche gravi sul benessere di mente e corpo. Tra i malesseri più comuni: ansia, depressione, rifiuto delle sfide, irritabilità, mancanza di concentrazione e comportamenti volti ad evitare situazioni stressogene. Ma i sintomi possono presentarsi anche a livello fisico con nausea, mal di testa, palpitazioni, tremori e disturbi del sonno.

Fortunatamente, esistono diverse soluzioni per sbarazzarsi della paura di non farcela. La prima cosa da fare è coltivare l’autostima, dunque, evitare di essere ipercritici e duri con sé stessi, ma provare a vedere le cose come stanno realmente e festeggiare ogni successo, anche il più piccolo. Un altro aspetto da non sottovalutare per liberarsi dell’atelofobia è la cura delle relazioni con gli altri. Avere qualcuno al proprio fianco aiuta a diminuire lo stress e l’ansia di non farcela, migliora l’umore e dona coraggio.

Anche assumere abitudini salutari può contribuire a migliorare il benessere sia fisico che mentale. Mangiare bene e avere cura del proprio corpo può contribuire a diminuire lo stress ed aumentare la fiducia in sé stessi. Infine, la psicoterapia può rappresentare un valido alleato nel combattere la costante paura di non farcela. Affidarsi ad un professionista esperto, può essere la svolta per capire che sono proprio i limiti a migliorare le nostre capacità e che il benessere lo troviamo in ciò che è meglio per noi e no nella perfezione.