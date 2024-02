Mangiare di meno questo alimento riduce i rischi e porta solo benessere nella tua vita

Secondo il parere di diversi esperti in merito al limitare il consumo di questo cibo può essere piuttosto produttivo per l’organismo umano

L’alimentazione è fondamentale per quanto concerne il benessere degli esseri umani. Ciò che mangiamo infatti ha un impatto piuttosto importante sul nostro organismo, quindi è bene cercare di adottare uno stile sano e variegato. Ciò significa assumere giornalmente i nutrienti di cui il corpo ha bisogno e al contempo eliminare quelli che possono risultare nocivi.

Una delle ultime ricerche condotte su questa delicata tematica ha rivelato che c’è uno specifico prodotto di uso comune che se ridotto in maniera consistente può “salvare” la vita delle persone. Andiamo a vedere qual è nello specifico così da poterlo centellinare a dovere e assaporarlo solo di rado.

Qual è l’alimento da ridurre drasticamente per salvaguardare la propria salute

Secondo gli studiosi che hanno analizzato questa situazione uno dei principali cambiamenti da apportare in merito alla nostra alimentazione è ridurre in maniera consistente il consumo di carne. Infatti sia mangiarla che produrla ha un impatto notevole non solo sulla nostra saluta anche sul pianeta.

Stando ai dati pubblicati dall’OMS nel 2019 circa quattro milioni di persone sono decedute prematuramente a causa dell’inquinamento dell’aria. Una delle principali cause è riconducibile alle emissioni di origine agricola, in particolare quelle provocate dagli allevamenti agricoli.

Infatti rilasciano nell’aria una quantità abnorme di ammoniaca, a cui si aggiungono anche metano, azoto e anidride carbonica. Alcuni di questi combinandosi con altri inquinanti presenti nell’aria danno origine ad ulteriori fenomeni dannosi per l’atmosfera che a lungo andare possono provare ingenti danni.

Per effetto di ciò gli autori di uno studio coordinato dall’Environmental Change Institute dell’Università di Oxford propongono la dieta flexitariana per trovare un sano equilibrio. Trattasi di una dieta che ha una base vegetariana ma che include comunque carne e pesce, in quantità più moderate.

In questo modo stando alle stime dei suddetti ricercatori si potrebbero scongiurare circa 100.000 morti precoci in tutto il mondo. In un solo colpo si potrebbe migliorare l’aria, ridurre gli allevamenti intensivi presenti in varie zone d’Italia e del mondo e al tempo stesso garantire un maggior numero di risorse per tutti. Insomma, mangiando meno carne si può far del bene sia a stessi che al pianeta, già troppo falcidiato dai repentini cambiamenti climatici e dagli atroci conflitti che di fatto lo stanno mettendo in ginocchio senza pietà anno dopo anno.