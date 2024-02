L’uomo più ricco del mondo? Non è più Elon Musk: ecco chi lo ha battuto

Elon Musk non è più la persona più ricca del Pianeta. Secondo Forbes, il magnate sudafricano non è più sul tetto del mondo, ecco chi lo ha scalzato.

Fondatore di compagnie come Tesla, PayPal e SpaceX, Elon Musk è tra gli imprenditori più famosi e ricchi del Pianeta. Tant’è che nel 2023 con un patrimonio stimato di 229 miliardi di dollari è stato consacrato il più paperone del mondo. Tuttavia, secondo l’ultima “Real – Time Billionaires List” stilata da Forbes, il suo patrimonio è stato superato da un altro paperone.

Insomma, l’imprenditore, noto per aver fondato aziende come Tesla, PayPal, Neuralink, SpaceX, Hyperloop, The Boring Company, oltre che essere CEO di Twitter, è stato scalzato da tetto del mondo. Il motivo sarebbe legato al crollo di oltre 18 milioni di dollari (pari a 16,6 miliardi di euro), della sua fortuna, segnando un meno 8,1% sul suo patrimonio netto.

Ad impossessarsi del primo posto nella nuova classifica degli uomini più ricchi del mondo, il francese Bernard Arnault, capo del colosso del lusso LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy).

I più ricchi del mondo, Bernard Arnault scalza Elon Musk: ecco a quanto ammonta il suo patrimonio

Un testa a testa ricco di colpi di scena quello tra Elon Musk, il nuovo presidente di Twitter, nonché CEO di Tesla e SpaceX e co – fondatore di Open AI, l’azienda che si occupa dello sviluppo di Caht GPT, e l’imprenditore francese Bernard Arnault, presidente e amministratore delegato di LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, il più grande agglomerato di aziende di bei di lusso al mondo.

Fino a qualche settimana fa Elon Musk occupava il primo gradino del podio nella classifica dei paperoni del Pianeta, ma a causa del recente crollo di oltre 18 milioni di euro del suo patrimonio, si è visto costretto a lasciare la testa della classifica al francese.

Infatti, mentre il patrimonio netto di Elon Musk ha subito delle perdite, scendendo a 204,7 miliardi di dollari, quello di Arnault è aumentato di 22,7 miliardi di dollari solo nella scorsa settimana, raggiungendo un totale di ben 207,6 miliardi di dollari, ovvero, 191,5 miliardi di euro. Un patrimonio incredibile che gli è valso il primo gradino del podio nella classifica degli uomini più ricchi del Pianeta, secondo Forbes. Nonostante l’ottimismo in merito alle performance delle sue aziende, Bernard Arnault ha scelto di rimanere cauto e ha dichiarato: “Pur rimanendo vigili nel contesto attuale, entriamo nel 2024 con fiducia, sostenuti dai nostri marchi altamente desiderabili”.