Sandra Milo, tutto il patrimonio, i debiti con lo Stato e gli eredi dell’attrice

Ci ha lasciati all’età di 90 anni un’icona del cinema italiano, Sandra Milo. Ma qual è il suo patrimonio, i debiti con lo stato e gli eredi della grande diva?

E’ morta all’età di 90 anni, Sandra Milo, amatissima attrice italiana e musa ispiratrice di Federico Fellini. “Si è addormentata nel suo letto” fanno sapere i figli.

Nata a Tunisi l’11 marzo del 1933, quella della Milo è stata una carriera lunghissima e ricca di successi. Vera icona del cinema italiano, è stata attiva nel mondo del cinema per oltre sessant’anni. Ha preso parte a quasi 70 film, di cui moltissimi di successo, vincendo due Nastri d’Argento rispettivamente nel 1964 e nel 1966 con i capolavori di Federico Fellini.

Negli anni, Sandra Milo, è riuscita a costruire un patrimonio importante, anche se al momento il valore resta ancora un mistero. Tuttavia, come ha ammesso lei stessa, la Milo ha affrontato non poche difficoltà finanziarie portandola ad avere debiti per circa 850 mila euro con lo Stato, pare per via di tasse non pagate negli anni. Così che, gran parte dei suoi guadagni è stata confiscata dall’Agenzia delle Entrate.

Sandra Milo: chi sono gli eredi

Ci ha lasciati lo scorso 29 gennaio una grande icona del cinema italiano, Sandra Milo. I funerali previsti per il 31 gennaio alle 12, si terranno a Roma, nella Chiesa degli Artisti a piazza del Popolo. Nella sua lunghissima carriera, l’attrice ha avuto numerose soddisfazioni, ma nonostante il successo cinematografico, ha dovuto affrontare non pochi problemi economici. La Milo stessa ha dichiarato di avere debiti piuttosto ingenti con lo Stato per quasi 850 mila euro, dovuti a quanto si sa, per tasse non versate nel corso degli anni.

I debiti contratti dalla Milo hanno, certamente, compromesso seriamente il suo patrimonio, il cui ammontare resta ancora un mistero, ma con tutta probabilità verrà suddiviso tra i suoi tre figli Debora, Ciro e Azzurra.

La prima figlia, Debora nata dall’amore con il produttore greco Moris Ergas, ha sessant’anni e lavora come inviata nel programma di Rai 1 La Vita in Diretta. Del secondo figlio Ciro, nato dal matrimonio con Ottavio De Lollis, si sa poco considerato che lavora fuori dal mondo dello spettacolo. Infine, c’è Azzura, sempre nata dall’unione con Ottavio De Lollis, è un’imprenditrice e si occupa di moda e sostenibilità.