La casa è fredda? Attenzione a questo “improbabile” punto da cui fuoriesce il calore

Quando si è alle prese con un ambiente casalingo troppo freddo bisognerebbe fare attenzione ad un punto insospettabile della casa. Il calore potrebbe uscire fuori proprio da lì

Quante volte vi capita di avere più freddo dentro casa che fuori? Probabilmente tante e spesso non si riesce a capire a cosa sia dovuto questo strano andamento. Per quanto concerne le case medio-grandi la causa potrebbe essere riconducibile alla non uniformità di fonti di calore (termosifoni o condizionatori) su tutto il perimetro della abitazione.

Attenzione però anche alle infiltrazioni che è bene coprire accuratamente durante la fase invernale in cui l’aria che penetra è ovviamente fredda. Ma c’è un altro particolare a cui badare. Infatti può capitare che il calore che viene generato regolarmente in casa dai classici sistemi di riscaldamento vada perso in pochi minuti per colpa di un “piccolo particolare”.

Il posto da cui esce il calore casalingo a cui nessuno bada

C’è infatti un punto della casa davvero insospettabile che consente l’ingresso dell’aria fredda e comporta di conseguenza che il calore non duri al lungo. Anzi alle volte appena si spengono i termosifoni si è in pochi istanti al punto di partenza. A tal proposito sono piuttosto sottovalutate le serrature e le cassette delle lettere.

Sono infatti delle vere e proprie fessure che consentono al freddo di entrare più facilmente e di generare un reale abbassamento della temperatura. Per effetto di ciò gli esperti in materia suggeriscono caldamente di acquistare delle coperture per le serrature, in modo da tenere isolato quel punto della casa.

Un altro consiglio importante è quello di verificare le guarnizioni in gomma della porta, in modo da individuare eventuali segni di secchezza e di intervenire prima che si deteriori in maniera insanabile. Così facendo si riduce di molto la possibilità di erosione della guarnizione e si evita che possa entrare aria fredda nella propria dimora.

Tra gli altri metodi per scongiurare gli spifferi e le correnti d’aria c’è quello relativo ai termosifoni. Basta infatti posizionare un foglio di alluminio dietro i caloriferi così da evitare la perdita di calore. In questo modo l’aria calda viene riflessa all’interno della stanza diffondendosi in maniera uniforme. In colpo solo si raggira il freddo che può sopraggiungere dall’esterno e al contempo si aumenterà la capacità di riscaldamento del termosifone. Dunque, tutti validi accorgimenti da tenere bene a mente in particolar modo nei mesi invernali.