Mangiare pasta tutti i giorni fa bene o male? Il parere dei nutrizionisti

La pasta è tra gli alimenti più amati dagli italiani, ma mangiarla tutti i giorni fa bene o male? Scopriamo qual è il parere dei nutrizionisti.

Nel nostro Paese, la pasta è tra gli alimenti più amati ed apprezzati. Che siano spaghetti, penne o fusilli, gli italiani proprio non riescono a dire di no ad un piatto di pasta. Secondo recenti stime riguardo ai consumi di pasta in Italia, mediamente vengono mangiati 23 chili di pasta a testa.

Un numero impressionante che, però non dovrebbe sorprendere poi così tanto, considerato che mangiare pasta tutti i giorni è una pratica piuttosto comune nel nostro Paese. Del resto, rinunciare al gusto delizioso di questo alimento è davvero difficile e, capita spesso, di ritrovarsi a mettere in tavola un buon piatto di pasta fumante sia a pranzo che a cena.

Ma sarà davvero una buona abitudine? Ecco cosa ne pensano i nutrizionisti.

Mangiare tutti i giorni pasta fa bene o male?

La pasta è tra gli alimenti più amati dagli italiani, tant’è che c’è chi non riesce proprio a fare a meno di mangiarne ogni giorno. Ma sarà davvero una buona abitudine? Secondo gli esperti, mangiare pasta è un toccasana per la salute. Consumare pasta offre diversi benefici. Innanzitutto, contribuisce a buon umore. Mangiare pasta permette le produzioni di triptofano, aminoacido precursore della serotonina, notoriamente l’ormone della felicità. Questo alimento, favorisce anche la concentrazione, grazie all’importante contenuto di carboidrati complessi che a loro volta contengono glucosio, elemento essenziale per il cervello. Infine, contrariamente al pensiero comune, la pasta contribuisce ad accelerare il metabolismo. Diversi studi hanno dimostrato che introducendo nelle diete la pasta, associata alle proteine e alle fibre, si ottengono risultati migliori e più salutari.

Ma consumare quotidianamente pasta fa bene o no? Ebbene, secondo i nutrizionisti, la pasta si può mangiare ogni giorno, a patto che venga consumata nella giusta porzione e senza eccede con i condimenti. Sebbene, le dosi possano essere diverse a seconda delle caratteristiche fisiche individuali e allo stato di salute, normalmente, sono consigliati 70 grammi di pasta al giorno per le donne e 80 grammi per gli uomini.

Insomma, se consumata con moderazione è possibile gustare di un bel piatto fumante di pasta al giorno che oltre ad essere una coccola per il palato e un vero e proprio toccasana per la salute fisica e mentale.