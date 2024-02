Spesa al supermercato, farla in questo giorno della settimana può permetterti di risparmiare

In questo modo è possibile fare la spesa in modo intelligente. Scopri quando è meglio agire per evitare inutili sprechi di denaro da destinare ad altre cose

Gli eventi degli ultimi periodi hanno inciso fortemente sull’inflazione, per cui sempre più famiglie sono costrette a tenere sotto controllo tutte le spese, anche quelle necessarie. Qui non si sta infatti parlando di spese extra, come quelle destinate alle vacanze o all’acquisto dell’ennesimo capo di abbigliamento. Purtroppo, ad essere monitorate sono le spese quotidiane, di prima necessità, come appunto i generi alimentari.

Qual è il giorno della settimana più indicato per fare la spesa al supermercato

Risparmiare fa sempre comodo ovviamente e in tal senso si possono attuare delle strategie di spesa per far sì che non si spenda più del dovuto, senza farsi mancare nulla. Innanzitutto, sarebbe bene stilare dei menù settimanali, sia per capire cosa si sta mangiando ma anche per acquistare con precisione ciò di cui si ha bisogno, sia in termini di proteine, quali pesce, uova, carne (sia bianca che rossa), legumi, formaggi ma anche fibre, quali pane e pasta o verdure.

In questo modo, pianificando attentamente i pasti, si riesce a sfruttare al meglio la spesa mensile. Altro punto fondamentale è quello di ridurre gli sprechi. In questo modo infatti si risparmia e si conduce anche uno stile di vita più sostenibile. Quindi è importantissimo stare attenti alle scadenze, conservare gli alimenti in modo corretto, come ad esempio alle giuste temperature, mettendo in vista quelli da consumare prima per evitare che vadano perduti e di conseguenza buttati.

Altro consiglio è quello di utilizzare il congelatore, per prolungare la durata di alimenti freschi, conservando le proprietà, la qualità e la freschezza degli ingredienti. E poi, sempre per non sprecare nulla è fondamentale anche una corretta gestione degli avanzi. Ad esempio, se è avanzata della pasta o sono avanzate delle verdure, è bene riutilizzarle il giorno successivo. Se proprio non si vogliono consumare allo stesso modo, con un po’ di fantasia è possibile portare in tavola dei piatti totalmente diversi, seppur con gli stessi ingredienti o cambiandone solo alcuni.

E poi, cosa che in pochissimi conoscono, conta anche il giorno della settimana per andare a fare la spesa. Secondo Altroconsumo, il giorno più conveniente per dedicarsi alla spesa alimentare è il mercoledì. Questo perché in genere i supermercati dispongono le loro offerte migliori e molte catene rinnovano le loro promozioni.