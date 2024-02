Sandra Milo, l’ultima rivelazione sull’eredità “Se n’è andata senza…”

In passato, Sandra Milo aveva dichiarato di avere problemi col Fisco. A ricordare le difficoltà economiche affrontate dall’attrice, sua figlia Debora Ergas.

Una folla interminabile ha salutato per l’ultima volta l’attrice Sandra Milo scomparsa lo scorso 29 gennaio all’età di 90 anni. Una vita ricca di successi, quella della Mila, vera icona del cinema italiano, ma piuttosto travagliata.

In più occasioni, l’attrice aveva parlato dei suoi problemi economici a causa dei debiti contratti con l’Agenzia delle Entrate. Nel 2019, infatti, a seguito di un accertamento fiscale per tasse mai pagate, la Milo fu condannata a pagare 3 milioni di euro, ma grazie ad un ricorso l’attrice riuscì a farsi ridurre la sanzione a 880 mila euro. Soldi che, però, la Milo non aveva a disposizione, così che scattarono i pignoramenti. “Mi hanno requisito tutto –raccontò l’attrice in un intervista a Storie italiane – il conto in banca e qualsiasi cosa. Questa è una cosa che riguarda tantissima gente. Ci sono tanti italiani in queste condizioni, tanti si sono uccisi…”. “… Mi sento vittima di un’ingiustizia – spiegava alla conduttrice Eleonora Daniela – io non sono una criminale”.

A ricordare gli anni difficili dal punto di vista economico, anche la figlia Debora Ergas: “Mia madre ha pagato sempre in prima persona i suoi errori e non si è mai vantata delle sue conquiste. Il cinema a volte l’ha osannata, a volte, dimenticata, ma noi sappiamo che lei ha seminato solo amore, generosità. Se ne è andata senza neanche una casa di proprietà, perché ha donato quello che ha guadagnato a chi ne aveva più bisogno”.

L’eredità di Sandra Milo, la figlia “Neppure la casa”

Dopo anni difficili, nel 2019 la Milo in un’intervista a Storie italiane aveva pubblicamente parlato dei suoi problemi col Fisco.

Un debito da 880 mila euro con L’Agenzia delle Entrate per tasse non versate che aveva portato al pignoramento dei suoi conti bancari.

A ricordare la vita travagliata dell’attrice, la figlia Debora Ergas, volto noto del programma la Vita in Diretta dove lavora come inviata: “Era stata sfollata durante la guerra, è cresciuta con una madre, una nonna, una sorella, ed è stata capo famiglia di se stessa sin dall’età di 12 anni. Da allora ha sempre lavorato. Non si è mai fermata, crescendo tre figli in assoluta solitudine. Questo per noi è stato un esempio infinito di dignità, indipendenza, testa libera. E poi ha sempre combattuto per le battaglie civili, per gli ultimi, contro la violenza alle donne, per il diritto al divorzio, alla carriera e agli stipendi uguali. Perfino per il fine vita e per gli animali. Ha salvato due cani che ora sono a casa e tutto ieri hanno pianto”.