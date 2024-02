“Convertitevi e fate scorte, la guerra è alle porte”: l’ultima profezia della Madonna di Trevignano

Torna a parlare attraverso la veggente Gisella Cardia, la Madonna di Trevignano che annuncia una profezia spaventosa sui giorni che verranno.

Non è la prima volta che la Madonna di Trevignano, attraverso la voce della veggente Gisella Cardia, preannuncia guerre e tribolazioni. Questa volta, la profezia funesta è stata pubblicata sulla pagina ufficiale Facebook della Madonna di Trevignano, dove si legge: “Figli miei, vi chiedo ancora una volta di fare scorte. Vi avverto, affinché non possa mancarvi nulla, quando sarà difficile trovare il cibo. Figli, la guerra è alle porte! L’Italia, la Francia e la Germania saranno coloro che pagheranno di più”.

La sedicente sensitiva che sostiene di vedere la Madonna è tornata a parlare, e ha spiegato come l’indifferenza alle sue parole abbia causato la terribile escalation: “Figli miei, vi ho chiesto, pregato e supplicato di convertirvi: solo così si sarebbe evitato il peggio, ma l’umanità è sorda ai miei appelli”.

Una nefasta profezia che annuncia una guerra imminente e la necessità di fare scorte di cibo. Tra i paesi coinvolti, per la veggente Gisella Cardia, anche il nostro: “L’Italia, la Francia e la Germania saranno coloro che pagheranno di più”. Insomma, il messaggio pubblicato lo scorso 27 gennaio potrebbe cambiare per sempre il destino di italiani, francesi e tedeschi.

L’ultima profezia della Madonna di Trevignano

Torna a far parlare di sé Gisella Cardia la sedicente sensitiva che sostiene di vedere la Madonna di Trevignano. Questa volta la profezia nefasta riguarda l’arrivo imminente di una guerra che coinvolgerà principalmente Italia, Francia e Germania. A tal proposito, la veggente attraverso il messaggio ha invitato tutti a fare scorte di cibo e a convertirsi.

Quella dello scorso 27 gennaio non è la prima profezia di possibili guerre da parte di Gisella Cardia, già nel febbraio 2022 dichiarò: “L’Occidente farà scoppiare una guerra contro la Russia e la Cina, questi eventi devono unirvi e non isolarvi perché solo così sarete più forti”. Solo poche settimane dopo, iniziò l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

La vede diversamente il presidente dell’Associazione Italiana Vittime delle Sette, Francesco Brunori che ha definito le profezie della veggente chiari tentativi di manipolazione: “L’idea di una scarsità di cibo provoca attesa e allarmismo. Messaggi del genere servono ad alimentare l’ansia, per mantenere il proprio seguito perché accrescono le paure della gente e per far sì che chi li veicola venga riconosciuto come al di sopra degli altri individui”.