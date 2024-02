Gonfiore addominale, cause possibili e rimedi per sbarazzarsi del fastidio

Il gonfiore addominale è un problema che accomuna molte persone. Vediamo allora quali sono le cause e come sbarazzarsene.

Il gonfiore addominale è un disturbo molto diffuso, secondo alcune stime, circa una persona su dieci ha o ha avuto problemi di pancia gonfia e dura. Insomma, è una condizione più comune di quanto si creda.

Oltre alla sgradevole sensazione di pesantezza e gonfione, spesso, alla pancia gonfia e dura si associano disturbi come: flatulenza, dolori o crampi addominali, diarrea e stipsi, o peggio, la sindrome del colon irritabile.

Di norma, tale disturbo, quando si presenta con episodi isolati, si risolve da sé. Ma qualora non dovesse accennare a diminuire, potrebbe essere necessario intervenire mettendo in atto alcuni accorgimenti.

Gonfiore addominale: cause e rimedi

Il gonfiore addominale è una condizione più diffusa di quanto si creda. Tale disturbo può avere cause diverse. Ad esempio, la pancia potrebbe gonfiarsi a causa di alcuni cibi o dall’assunzione di bevande gassate. Anche avere l’abitudine di mangiare troppo velocemente o masticare chewingum potrebbe causare gonfiore addominale. Altri fattori di rischio sono rappresentati dal fumo, dallo stress e dall’ansia. o da patologie come l celiachia, la cistifellea, la cirrosi epatica, intolleranza al lattosio e sindrome dell’intestino irritabile.

In linea generale, quando si presenta con episodi isolati, il gonfiore addominale è un problema che si risolve da sé. Quando, però, non accenna a diminuire è necessario intervenire mettendo in atto alcuni accorgimenti. Innanzitutto, è fondamentale tenere alla larga alimenti e bevande che contribuiscono alla formazione di gas all’interno dell’apparato digerente. Dunque, semaforo rosso a fagioli, broccoli, lattuga, cereali integrali, mele, pere e bevande gassate. Talvolta, può essere utile anche prendersi una pausa dal latte e i suoi derivati. Per sgonfiare la pancia è consigliabile anche evitare i lievitati e bevande come tè e caffè. Via libera, invece, a frutta come arance, fragole, banane, verdure come carote, spinaci, zucchine e carni non lavorate, uova e pesce.

Come sempre, può contribuire a sbarazzarsi del gonfiore intestinale anche adottare dei comportamenti salutari. Come ad esempio, non saltare i pasti e prendersi il giusto tempo per ogni pasto. Inoltre, è importantissimo praticare regolarmente attività fisica. L’esercizio fisico, soprattutto, se associato ad una dieta corretta, è un valido alleato nella prevenzione del gonfiore addominale. Bastano anche 20 – 30 minuti al giorno dedicati a passeggiare o pedalare.