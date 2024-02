Sicurezza aerea, quali sono le compagnie più sicure? | Innovazione e sicurezza sul podio

Chi ti permette di volare in totale sicurezza? Un sito di esperti stila una classifica a disposizione dei viaggiatori consapevoli.

Il recente incidente che ha visto scontrarsi un aereo della Guardia costiera giapponese e un aereo passeggeri della Japan Airlines all’aeroporto Haneda di Tokyo ha sconvolto il mondo.

Quanto accaduto appena qualche settimana fa ha riportato in tendenza il tema della sicurezza aerea, ponendolo al centro dell’attenzione.

In questo scenario, AirlineRatings.com, il principale sito web dedicato alla sicurezza aerea e alla valutazione dei prodotti.

Il sito ha rivelato la sua classifica annuale delle 25 compagnie aeree più sicure per il 2024, permettendo ai viaggiatori di effettuare delle scelte consapevoli.

I criteri per “vincere” il titolo

Il vincitore indiscusso di quest’anno è Air New Zealand, che ha scalzato Qantas dal primo posto per una differenza di soli 1,50 punti. Geoffrey Thomas, redattore capo di AirlineRatings.com, attribuisce la caduta di Qantas alla sua flotta più anziana, sottolineando che “l’età della flotta ha fatto scivolare Qantas dal primo posto”. Tuttavia, Thomas rassicura che Qantas sta già affrontando questa sfida con il “più grande rinnovamento della flotta nella sua storia”. La metodologia di classifica si basa su un’analisi approfondita di 385 compagnie aeree e coinvolge diversi fattori chiave.

In particolare, vengono esaminati gli incidenti verificatisi nell’arco di cinque anni, gli incidenti gravi nei due anni precedenti, gli audit degli organi di governo dell’aviazione e delle associazioni principali, gli audit governativi, l’età della flotta e la formazione dell’equipaggio. Secondo Geoffrey Thomas, “tutte le compagnie aeree subiscono incidenti ogni giorno, e molti sono problemi di fabbricazione degli aeromobili o dei motori, non problemi operativi delle compagnie aeree. È il modo in cui l’equipaggio di volo gestisce questi gravi incidenti che distingue una buona compagnia aerea da una non sicura“.

Quali altre compagnie compaiono nella lista?

Oltre alla vittoria di Air New Zealand, la classifica delle 25 compagnie aeree più sicure del 2024 include nomi ben noti nel settore dell’aviazione. Tra i primi dieci posti, oltre a Qantas, spiccano Virgin Australia, Etihad Airways, Qatar Airways, Emirates, All Nippon Airways, Finnair, Cathay Pacific Airways, Alaska Airlines e SAS. È interessante notare che la classifica non si limita a valutare le prestazioni passate, ma tiene conto degli sforzi delle compagnie aeree per migliorare la sicurezza. Ad esempio, il rinnovamento della flotta di Qantas, che comprende ordini significativi per diversi modelli di aeromobili, dimostra un impegno tangibile per mantenere standard elevati.

La sicurezza aerea rimane una priorità assoluta per i viaggiatori di tutto il mondo, e la classifica di AirlineRatings.com offre un’utile panoramica delle compagnie aeree che si distinguono per eccellenza in questo ambito. Con Air New Zealand in testa alla lista, il settore ha il compito di mantenere e migliorare costantemente gli standard di sicurezza, garantendo un viaggio sicuro e tranquillo per tutti i passeggeri.