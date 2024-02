Vuoi conquistarla? A San Valentino portala da Cracco | Un menù speciale per gli innamorati

Chi non sogna una cena a lume di candela per San Valentino? Con un menù degustazione su misura, il Cafè Cracco è la location ideale.

Il giorno di San Valentino si avvicina e molti innamorati stanno cercando il modo perfetto per celebrare questa occasione speciale.

Tra le opzioni più affascinanti e raffinate, c’è sicuramente la possibilità di trascorrere una serata romantica al Cafè Cracco in Galleria a Milano, un luogo che promette di trasformare il vostro appuntamento in un’esperienza gastronomica indimenticabile.

Il ristorante, gestito dal celebre chef Carlo Cracco, è noto per la sua eleganza e la sua cucina raffinata che ha spesso destato discussione a causa dei prezzi non proprio accessibili.

Tuttavia, per San Valentino, il Cafè Cracco si veste a festa per offrire una serata unica che incontra le esigenze di tutti, creando l’atmosfera perfetta per una cena romantica con la propria dolce metà.

L’offerta di San Valentino di Carlo Cracco, ecco come funziona

Per rendere ancora più accessibile questa esperienza unica, il ristorante offre la possibilità di acquistare il voucher per la cena di San Valentino direttamente online. Una volta ricevuto il voucher in formato PDF via email, gli ospiti possono procedere con la prenotazione obbligatoria del tavolo per la sera del 14 febbraio. È importante notare che in caso di cancellazione o mancata presenza, non sarà possibile ottenere alcun rimborso. Tuttavia, in un gesto di comprensione, il Cafè Cracco offre la possibilità di emettere un voucher pranzo o cena di pari valore, in caso di cancellazioni dovute a motivi di salute documentabili.

Questo voucher potrà essere utilizzato entro il 30 marzo 2024, permettendo agli ospiti di godere comunque di un’esperienza gastronomica memorabile. Il Cafè Cracco in Galleria si presenta come una scelta eccellente per chi cerca non solo una cena speciale, ma un’esperienza culinaria unica da condividere con il proprio partner in occasione del giorno degli innamorati. Con un menu raffinato, un’atmosfera romantica e la possibilità di acquistare il voucher online, questa proposta promette di trasformare San Valentino in una serata indimenticabile.

Menù e costo dell’offerta: tutti i dettagli

L’offerta esclusiva per la serata prevede un sontuoso menù degustazione composto da sei portate, tutte concepite personalmente dallo Chef Carlo Cracco. Il menu include delizie come ostrica e passion fruit, cracker ai sesami con battuto di gamberi viola e salsa ponzu, carpaccio di capesante con gel di lime, shiso rosso e salicornia, risotto alla barbabietola con burro affumicato e limone candito, astice al vapore con zucca, melograno e caviale, e infine, una bavarese al cioccolato fondente e peperoncino, cremino al frutto della passione, cocco e mandorla.

Il tocco finale di questa esperienza culinaria straordinaria è dato dalla selezione di vini al calice consigliati dal Sommelier, che arricchiscono ulteriormente il viaggio gastronomico. È comprensibile che una serata così speciale abbia un costo notevole, e il Cafè Cracco propone un pacchetto a 170 euro a persona, per un totale di 340 euro a coppia. Una cifra importante, ma che sicuramente si traduce in un investimento per un’esperienza culinaria di altissimo livello in un’atmosfera romantica e raffinata.