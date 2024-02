Coca Cola: qual è l’ingrediente segreto che rende unico il suo sapore

La Coca Cola è una delle bevande più consumate nel mondo e che ha mantenuto nel tempo il suo sapore. Tra gli ingredienti che la compongono uno più di tutti attira la curiosità delle persone

La Coca Cola accompagna la popolazione mondiale dal 1886 e da allora ha mantenuta salda la sua leadership. Merito della sua ricetta unica che il marchio ha custodito gelosamente alimentando l’interesse dei consumatori. Tra i vari composti utilizzati uno in particolare suscita grande curiosità, ovvero quello che contribuisce al suo gusto distintivo.

In pochi però sanno qual è davvero, anzi quasi nessuno con esattezza. Tra gli ingredienti che sono stati rivelati pubblicamente ci sono zucchero, caramello, acido fosforico, aromi naturali e caffeina. Ma a dare il suo sapore caratteristico alla Coca Cola è un’aroma segreto che nonostante le varie dicerie in merito, non è ancora ben definito.

Coca Cola: quale potrebbe essere l’ingrediente misterioso che ha contribuito al suo successo

È noto con il nome di “Merchandise 7x” ed è composto da oli essenziali, spezie e aromi che messi insieme contribuiscono a dare alla Coca Cola quella bontà che tutti conoscono. All’interno dell’azienda sono in pochi a sapere la reale composizione e ciò fa si che questa sia una delle più segrete dell’intera storia del marketing e dell’industria alimentare.

In particolare non sono mai state svelate le combinazioni precise e le proporzioni. Chiaramente negli anni le speculazioni e le teorie in merito si sono susseguite ciclicamente. Tra le ipotesi più accreditate ci sono quelle relative alla vaniglia, alla cannella, all’arancia e alla noce moscata.

Dal canto la Coca Cola ha giocato molto su questa vicenda e in diversi frangenti l’ha sfruttata per le sue campagne pubblicitarie. Inoltre dall’azienda sarebbe trapelato che solo due dipendenti sarebbero a conoscenza di questi dettagli e che per via di ciò debbano sempre volare su aerei diversi per evitare che possa succedere qualcosa che possa portare il segreto a venire alla luce.

Una delle congetture riguardanti l’ingrediente segreto riconduce ad una miscela di oli agrumati con limone e arancia in cima alla lista. Chiaramente senza conferma dei diretti interessati si resta nel mero ambito delle speculazioni. Quindi è sempre bene andarci cauti con questo argomento. Insomma, un vero e proprio enigma che resta sempre vivo e che costituisce la base del successo planetario di questa bibita di cui si fa uso soprattutto durante le feste e gli eventi caratterizzati dalla condivisione.