I numeri di telefono più ambiti: i collezionisti pagherebbero oro pur di averli

Il collezionismo di Sim Top Number è sempre più diffuso. Scopriamo quali sono e quali cifre sono disposti a spendere coloro che le ricercano con una certa costanza

Il mondo del collezionismo è molto più ampio e variegato di ciò che si può comunemente immaginare. Sotto questo punto di vista spiccano senza dubbio le collezioni di monete rare e di francobolli. Questo però non significa che non si possa collezionare altro, anzi negli anni molte persone hanno iniziato a raccogliere carte di determinati giochi come Magic e Pokemon.

In quest’ultimo caso per i pezzi più pregiati le persone sono disposte a pagare cifre folli, che non rispecchiano per niente quello che è il reale valore di una semplice carta da gioco. Sulla stessa scia troviamo anche coloro che si dilettano a raggruppare le schede Sim. In questo caso però c’è un particolare che fa aumentare in maniera consistente il valore.

Quali sono i numeri di telefono che fruttano maggiori introiti: le combinazioni “vincenti”

Tutto infatti ruota intorno alle combinazioni telefoniche. Più sono peculiari più sono ricercate e quindi remunerative. Andando nel dettaglio queste schede sono meglio note con il nome di “Sim Top Number”. Con questo termine si intendono tutte le Sim che sono legate a dei numeri aventi delle sequenze estremamente particolari.

Di solito sono caratterizzate dallo stesso “pattern” a livello numerico e di conseguenza sono molto più facili da ricordare. La loro popolarità è iniziata qualche anno fa, per l’esattezza nel 2018 quando il noto programma televisivo “Le Iene” ha dedicato un servizio piuttosto dettagliato alla sopracitata tematica.

Nel corso del filmato sono state mostrate proprio queste Sim speciali che vennero vendute a delle cifre davvero molto alte. La più economica che iniziava con 39 per poi ripetersi sempre con la stessa sequenza fu rivenduta a “soli” 343 euro, il che la dice lunga su quanto può essere strano questo mercato.

L’estremo invece è rappresentato dalla Sim Top Number venduta a 8.600 euro che inizia con 33 per poi ripetersi sempre. Nel mezzo poi ci sono schede a cui è stato attribuito un valore rispettivamente di 856 euro, 1.920 euro e 2.210 euro. Per fortuna però in quel frangente il ricavato andò all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

In altri casi invece queste cifre circolano tra privati e scatenano un circolo vizioso di denaro che potrebbe potenzialmente susseguirsi senza fine. Per carità collezionare è bello, ma ci sono limiti entro i quali sarebbe opportuno non spingersi vista la fase storica attuale caratterizzata da rincari e crisi.