Guida senza patente, scatta l’allarme: quante persone lo fanno tranquillamente in Italia

Imbattersi in automobilisti non patentati è molto più frequente di quanto si possa pensare. Andiamo a scoprire i numeri di questo clamoroso trend

Il primo requisito per poter guidare un’automobile è avere la patente. Chi ne è sprovvisto non può avvicinarsi a nessun veicolo a quattro ruote. Chiaramente si tratta di un qualcosa di scontato, ma a quanto pare non abbastanza visto che in Italia ci sono tantissime persone che si mettono al volante senza questo fondamentale documento.

Di primo impatto può risultare assurdo, quasi come se fosse una di quelle leggende metropolitane un po’ campate per aria. Ed invece è così, seppur possa sembrare maledettamente triste. E le ripercussioni possono essere decisamente pericolose visto che sulle strade italiane già ci sono un’infinità di problemi.

Guidare senza patente: i dati di questo andamento scriteriato

Stando a quanto riportato dall’ufficio studi Asaps (Associazione sostenitori e amici della polizia stradale) 1 auto su 10 è guidata da un conducente sprovvisto di patente. Ancor più catastrofici sono i numeri degli incidenti mortali provocati da questi soggetti. Al 1 dicembre 2023 il dato è di 3mila morti su strada in 10 anni.

Decessi imputabili non solo ad individui che non hanno mai conseguito la patente, ma anche a coloro a cui era stata sospesa o revocata. Purtroppo però questo fenomeno non viene mai evidenziato a dovere e finisce col mescolarsi con tutti gli altri incidenti che accadono giornalmente sulle strade del Bel Paese.

A prescindere da ciò questo genere di condotta è l’indice di una sempre più diffusa mancanza di consapevolezza e di percezione del rischio da parte di migliaia di persone. E perché è bene dirlo è anche un chiaro segnale di mancanza di spirito civico. Tanto l’importante è potersi spostare con buona pace degli altri utenti della strada.

Le sanzioni previste per i trasgressori

Per fortuna però dal marzo 2016 non avere la patente e provocare degli incidenti gravi o addirittura mortali costituisce un’aggravante della pena. Passando alle sanzioni per chi guida senza avere questo importante attestato variano dai 5.100 ai 30.599 euro (con pagamento scontato al 30% entro 5 giorni).

A ciò va aggiunto il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. In caso di comportamento recidivo entro due anni scatta la denuncia penale all’arresto fino ad un anno e alla confisca del veicolo. Anche il proprietario del veicolo può andare in contro a dei problemi, qualora sia riscontrata una complicità. Gli può essere contestato l’incauto affidamento che prevede una contravvenzione amministrativa che va da 397 a 1,529 euro.