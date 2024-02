Le professioni più ricercate in Italia: ecco quali sono i lavori del futuro

Stando ai dati raccolti da Linkedin ci sono diverse professioni che stanno crescendo in maniera esponenziale in Italia durante questa fase. Scopriamo quali sono nello specifico

Il mondo del lavoro è sicuramente uno dei più complicati nel nostro paese. Tra vecchie e nuove professioni è sempre più difficile per i giovani di oggi districarsi in questa fitta rete di opportunità. Non sempre però queste mantengono le aspettative, anzi finiscono per generare ancor più confusione, soprattutto tra coloro che si stanno affacciando da poco a questa dimensione.

A tal proposito può essere molto utile Linkedin, ovvero il social network dedicato proprio all’emisfero lavorativo. Il suo country manager per l’Italia Marcello Albergoni ha infatti diffuso la lista delle professioni più ricercate in questo momento della aziende di casa nostra. Non resta che scoprirle così da poter dare degli indizi importanti a coloro che sono alla ricerca di un impiego.

Le professioni più ricercate d’Italia: l’elenco completo

Il dirigente ha svelato questa lista nel corso di un’intervista rilasciata a “Il Corriere della Sera”. Ovviamente si base sugli elementi raccolti sulla nota piattaforma che solo nel Bel Paese vanta 19 milioni di profili. Di questi quelli attivi in base al Digital Service Act per il 2023 sono circa 5 milioni.

Ovviamente però va valutato un aspetto, ovvero che Linkedin funziona benissimo per alcune professioni mentre per altre è praticamente inutile. Un particolare che lascia intendere come questo speciale elenco non sia del tutto attendibile, ma di certo può fornire più che un’idea sull’andamento attuale.

Analizzate tutte queste considerazioni non rimane che scoprire quali sono le professioni più cercate su Linkedin per quanto concerne il mercato italiano attuale. Ecco di seguito:

Addetto allo sviluppo commerciale

Ingegnere dell’intelligenza artificiale

Analista Soc

Sustainability specialist

Cloud engineer

Data engineer

Responsabile acquisti

Cyber security engineer

Consulente cloud

Fiscalista

Insomma, tutti profili di un certo spessore che naturalmente richiedono preparazione e i titoli di studio adeguati. C’è però da dire che essendo ambiti che suscitano un certo interesse, soprattutto di coloro che sono in procinto di ultimare il proprio percorso universitario, la concorrenza è ampia.

Al contempo i posti nelle varie aziende non sono infiniti e alle volte non rispecchiano le aspettative economiche di chi ha investito tempo e denaro per potersi formare. Quindi è sempre bene prendere con le pinze le varie chance che si vengono a delineare. Magari alcune sono davvero da cogliere al volo, altre magari è meglio valutarle per bene.