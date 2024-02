Smartphone, brutte sorprese per chi ha questo modello: presto dovrà comprarne uno nuovo

Il mondo della telefonia si evolve in continuazione e, talvolta, diventa inevitabile sostituire il proprio smartphone ormai vecchio, con un modello di ultima generazione.

Oggigiorno, gli smartphone sono strumenti centrali nella vita di tutti noi. Che venga usato per lavoro o per svago, ogni italiano trascorre quasi 77 ore al mese con la faccia sul display del proprio telefono cellulare.

Spesso, i nostro smartphone contengono informazioni davvero preziose e l’idea di doverlo cambiare può essere fonte di molto stress. Tuttavia, il mondo della telefonia si evolve sempre più velocemente, per cui, sebbene al momento dell’acquisto si cerchi un oggetto che possa accompagnarci il più a lungo possibile, prima di quanto ci si aspetti potrebbe arrivare la necessità di sostituire il proprio smartphone, ormai obsoleto, con un modello più recente.

A tal proposito, una brutta sorpresa potrebbe arrivare per chi possiede un dispositivo Android. Infatti la prossima versione di Android 14 non sarà disponibile per diversi dispositivi. Ecco chi non avrà più aggiornamenti.

Smartphone: i modelli che non verranno più aggiornati

Negli anni, i telefoni cellulari hanno assunto un ruolo sempre più cruciale nelle nostre vite e contenendo, spesso, informazioni a noi preziose, l’idea di cambiare il proprio device può essere fonte di molto stress. Tuttavia, il mondo della telefonia si evolve velocemente, rendendo quasi inevitabile la sostituzione del vecchio smartphone con un modello più recente.

Ad esempio, la prossima versione di Android 14 non sarà più disponibile per alcuni modelli, che quindi andrebbero sostituiti. Infatti, sebbene vivere con la versione attualmente in uso sia comunque possibile, è importante sapere che la mancanza di aggiornamenti del sistema operativo, mette in pericolo la sicurezza dei dati presenti sul cellulare. In altre parole, la propria sicurezza è messa a repentaglio e si diventa facili bersagli dei cyber criminali.

Dunque, farebbe bene a considerare l’acquisto di un nuovo dispositivo cellulare chi non riceverà più gli aggiornamenti del robottino verde. In particolare, andrebbero cestinati i Samsung Galaxy s20 e tutte le generazioni ad esso precedenti. Semaforo rosso ai nuovi aggiornamenti anche per le prime due generazioni dei Galaxy Fold e flip, Xiaomi 11, Motorola Edge 20 e Razr. Non passeranno ad Android 14 con il prossimo aggiornamento, neanche le generazioni precedenti al Google Pixel 4 nonché alle versioni OPPO Reno 7 e precedenti. Possono fare sonni tranquilli, invece, i possessori di Samsung Galaxy S21 e le versioni successive, così come chi possiede gli Xiaomi delle serie 11, 12 e 13 e i Redmi delle stesse versioni.