Conosci qualcuno davvero bugiardo? Potrebbe essere tutta colpa del suo segno zodiacale

Nell’Oroscopo esistono alcuni segni zodiacali più bugiardo degli altri. Insomma, se conosci un bugiardo incallito, potrebbe essere tutta colpa del segno d’appartenenza.

Sebbene, la menzogna faccia parte della natura, secondo gli esperti di Astrologia, la tendenza a dire bugie sarebbe in parte colpa delle stelle. Come, spesso, ricordiamo le stelle possono influenzare le inclinazioni umane, dunque, anche l’inclinazione a mentire.

Esistono dei segni zodiacali portati a mentire di più rispetto ad altri. Insomma, se conosci qualche Pinocchio, potrebbe essere colpa segno sotto cui è nato.

Vediamo allora, delle parole di chi è meglio non fidarsi ciecamente.

I segno zodiacali più bugiardi dello Zodiaco

Tutti noi, almeno una volta nella vita, ci siamo ritrovati a camuffare la verità e dire qualche bugia al partner, piuttosto che ad un familiare o un amico. Tuttavia, secondo l’Astrologia, di alcuni segno zodiacali davvero non ci si può fidare. Le stelle dicono che alcuni segni sono più inclini alla menzogna, rispetto ad altri.

Sebbene, come ricordiamo sempre l’Astrologia non sia una scienza esatta, dunque, non deve portare a una generalizzazione totale, il primo tra i segni più bugiardi dello Zodiaco, è quello dei Gemelli. Veri maestri manipolatori, i nativi dei Gemelli sono in vetta tra i segni più inclini alla menzogna. Sfruttando la loro doppia personalità, riescono a piegare la verità alla perfezione, risultando anche molto credibili. Insomma, chi li ascolta fatica a pensare che stiano mentendo! Note, soprattutto, per il loro animo gentile, anche le persone nate sotto il segno della Bilancia tendono a dire bugie, o per meglio dire, ad edulcorare la verità. Quelle della Bilancia, infatti, possono essere definite piccole bugie bianche, per evitare scontri e discussioni.

Tra i più menzogneri dello Zodiaco anche il Leone. Le persone nate sotto questo segno sono note per il loro smisurato ego e quando voglio accrescere il mito di sé stessi in pubblico, tendono a ricorrere a piccole manipolazioni. Insomma, i nativi del Leone aggiungono qualche bugia ai loro racconti per assicurarsi sempre il centro della scena. Chiude la carrellata dei segni zodiacali più bugiardi, lo Scorpione. I nativi di questo segno sono dei grandi maestri della strategia e del sottinteso. Le loro non sono bugie sono mosse calcolate nel dettaglio per mantenere il controllo della situazione e l’influenza sul proprio ambiente.