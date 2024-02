Stufe a pellet, il modello che sta conquistando il mondo: sta andando a ruba

La stagione fredda ha i suoi vantaggi come ad esempio restare a casa accanto a una fonte di calore, accoccolati sul divano con il plaid e un buon libro. Oppure approfittarne per vedere tutti quei film che ami tanto ma non hai mai il tempo di guardare. Il tepore e la tranquillità casalinga ti permette di rilassarti e goderti momenti di intimità e riposo da solo o con la tua famiglia. Con la nuova stufa a pellet, tutto questo è ancora più bello.

Stufe a pellet, la più desiderata e apprezzata

Il riscaldamento delle abitazioni, con il rialzo delle bollette, fa paura a molti, ma non a coloro che hanno scelto di utilizzare la stufa a pellet. Un must have per chi ama avere la casa calda anche nelle mezze stagioni senza dover sempre usufruire del riscaldamento classico.

Le stufe a pellet, non solo scaldano, ma consentono di utilizzare il pellet come combustibile ed hanno un basso consumo. Inoltre diffonde il calore in ogni stanza e crea una piacevole atmosfera come farebbe il classico caminetto a legna. L’estetica non passa certo in secondo piano, le stufe a pellet sono pratiche ma anche belle esternamente. Spesso ricoperte di un rivestimento in ceramica decorata e in diversi colori.

Ma c’è un modello che sta spopolando tra gli amanti del tepore casalingo, si tratta dell’idrostufa a pellet. Questa particolare stufa ha maggiori funzioni rispetto a quelle classiche, ovvero, funge anche da caldaia. Il funzionamento è sempre con l’alimentazione a pellet in qualità di combustibile, ma viene collegata direttamente all’impianto idraulico domestico. Per tale ragione va a sostituire totalmente la classica caldaia e fornisce acqua calda, si collega ai termosifoni e permette di riscaldare tutta la casa anche su piani diversi se la potenza è adeguata.

Passando per le tubature predisposte per il riscaldamento, può fornire un calore uniforme sia a pavimento che tramite termosifoni. Il costo di questo modello di idrostufa a pellet varia dalla potenza di cui si necessita. Sicuramente ha un prezzo più alto della classica stufa a pellet che riscalda solo l’aria. Le funzioni sono differenti e nettamente superiori come si può ben capire. Una scelta personale che in molti hanno già compiuto.