Uomini, perché tendono a piangere meno delle donne? | Non è sempre stato così

Uno studio scientifico svela l’arcano: dietro alla repressione del pianto ci sono numerosi fattori da considerare… tra cui quello economico.

Le lacrime hanno sempre svolto un ruolo importante nell’espressione delle emozioni umane.

Che siano di dolore, paura, gioia o commozione, piangere è stato a lungo considerato uno sfogo benefico per il benessere mentale.

Tuttavia, non tutti piangono con la stessa frequenza e apertura. Uno dei fattori chiave che influenzano questa differenza è il genere.

Sostenere che gli uomini piangano meno delle donne potrebbe sembrare un pregiudizio, ma si tratta di un’affermazione che affonda le radici in alcuni ragioni scientifiche: ecco spiegato il perché.

Dietro alla tendenza a reprimere fattori biologici e culturali

Gli studi condotti sull’argomento hanno evidenziato una disparità significativa tra uomini e donne nell’atto del piangere. Secondo una ricerca dell’Università di Pittsburgh, gli uomini piangono in media cinque volte meno delle donne. Questa discrepanza comportamentale può essere attribuita a una combinazione di fattori biologici e culturali. Dal punto di vista biologico, gli ormoni svolgono un ruolo cruciale nel modulare la tendenza al pianto. Il testosterone, presente in maggiori quantità negli individui di sesso maschile, sembra avere un effetto inibitorio sulle lacrime, mentre la prolattina, più abbondante nelle donne, può facilitare l’espressione delle emozioni attraverso il pianto.

Tuttavia, l’aspetto culturale è altrettanto rilevante. In molte società, il pianto maschile è stigmatizzato come un segno di debolezza e mancanza di virilità. Questo tabù sociale può influenzare profondamente il comportamento degli uomini, spingendoli a sopprimere le emozioni piuttosto che esprimerle apertamente. Eppure non sempre è stato così: nell’antichità, ad esempio, il pianto maschile era considerato un segno di nobiltà d’animo, un’espressione di sensibilità e compassione che era apprezzata e rispettata.

Si piange di più dove c’è benessere?

Un’altra interessante osservazione emersa dagli studi è che, nonostante il grado di benessere economico di una nazione, si piange di più nelle società più sviluppate. Questo fenomeno potrebbe essere dovuto a una maggiore consapevolezza e tolleranza nei confronti delle proprie emozioni nelle culture più avanzate. Inoltre, studi condotti su bambini e bambine hanno dimostrato che prima dell’adolescenza entrambi i sessi piangono con la stessa frequenza, suggerendo che le differenze di genere nel pianto potrebbero essere acquisite piuttosto che innate. Inoltre, è stato osservato che i maschi appartenenti a fasce economiche più elevate piangono con maggiore frequenza rispetto ai loro coetanei meno fortunati. Questo potrebbe essere attribuito a una maggiore libertà emotiva e meno pressioni sociali nel contesto di vita dei ricchi.

Il pianto è un aspetto universale dell’esperienza umana che è influenzato da una complessa interazione di fattori biologici, culturali ed economici. Mentre le differenze di genere nell’espressione delle emozioni sono evidenti, è importante riconoscere che il pianto è un comportamento naturale e salutare che dovrebbe essere accettato e compreso senza pregiudizi. Solo attraverso una maggiore consapevolezza e tolleranza possiamo liberarci dai tabù che circondano il pianto maschile e promuovere una visione più inclusiva della salute emotiva per tutti.