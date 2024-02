Alla scoperta del “Whatsapp cinese”: le sue funzioni peculiari stanno attirando sempre più persone

L’applicazione creata in Cina di fatto è identica a quella ideata negli Stati Uniti. Ci sono solo alcune differenze che stanno catturando l’attenzione degli utenti

Whatsapp fa sempre più parte delle nostre vite. Sono davvero poche le persone che non lo utilizzano (ad eccezioni dei bambini e degli anziani). Non averla sul proprio smartphone di fatto è un po’ come essere esclusi dal mondo visto che ci consente di poter contattare chiunque in qualsiasi momento.

Negli anni sono stati diversi i tentativi di creare applicazioni simili, ma nessuna ha mai avuto il medesimo successo. A quanto pare però una potrebbe creare qualche insidia allo strumento acquistato da Meta. Si tratta di un’applicazione cinese che in Asia sta riscuotendo sempre più consensi tra gli utenti.

WeChat, il Whatsapp cinese che vanta delle funzioni incredibili

Il suo nome è WeChat e si può definire senza troppi giri di parole come il “Whatsapp cinese”. Al pari della più celebre versione americana consente di inviare messaggi, foto e video in tempo reale e permette di chiamare e videochiamare. Basta scaricare l’applicazione ed avere una buona connessione ed il gioco è fatto.

Per forza di cose esistono delle differenze tra le due app. La prima è che WeChat permette di effettuare il log in tramite Facebook, il che non è proprio un piccolo particolare soprattutto quando non si ricordano le proprie credenziali. Inoltre al contrario di Whatsapp non è necessario avere una Sim. Si può comunque creare un account.

Probabilmente però, la funzione più particolare ed interessante di WeChat di cui almeno al momento Whatsapp non dispone è il traduttore istantaneo. Può essere fondamentale per favorire la comunicazione tra le persone che non parlano la medesima lingua. Soprattutto per i cinesi è basilare per poter parlare con gli stranieri.

Ma non finisce qui. Su WeChat è installata la tecnologia “Two-way opt in” che in pratica non consente agli utenti sconosciuti di contattare le persone prima che queste accettino la conversazione. Un modo piuttosto efficace per tutelare la privacy degli utenti che così non si ritrovano “bombardati” dai messaggi di persone che nemmeno conoscono.

Per ora in Asia ha fatto proseliti più di ciò che si credeva e non è detto che presto non possa avvenire un processo simile anche negli altri continenti. D’altronde le persone sono attratte dalle funzioni innovative e WeChat sotto questo punto di vista non ha nulla da invidiare ai suoi tanti competitors.