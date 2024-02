Metal detecting, l’hobby che fa guadagnare un mucchio di soldi | Inizia da domani stesso

Negli ultimi tempi, si è diffuso a macchia d’olio il metal detecting. Un hobby che offre ottime possibilità di guadagni.

A lungo utilizzato per scopi militari e di sicurezza, oggi, il metal detecting è diventato un hobby divertente e gratificante per tantissime persone.

In commercio, sono disponibili diverse opzioni per principianti e per esperti, a prezzi anche molto accessibili. Molte persone si divertono a cercare oggetti smarriti in spiaggia, contribuendo non solo alla pulizia dell’ambiente, ma anche ad arrotondare il proprio stipendio. Infatti, il metal detector può essere utilizzato per trovare una vasta gamma di metalli, tra cui anche l’oro, l’argento e leghe antiche. Dunque, incappare in un oggetto nascosto tra la sabbia o nel sottosuolo, oltre che regalare un’esperienza emozionante, può garantire una comoda entrata extra.

La ricerca di metalli è una passione molto popolare anche nel nostro Paese. In Italia ci sono molti gruppi di metal detectoristi che scandagliano le spiagge non solo per rilassarsi e impiegare il proprio tempo libero, ma anche per arrotondare lo stipendio con qualche ritrovamento fortunato.

Come guadagnare un mucchio di soldi con il metal detecting

Recentemente, la ricerca di metalli ha appassionato una folta schiera di persone che scandagliano le spiagge o i parci pubblici, non solo per rilassarsi e impiegare il proprio tempo libero, ma anche per avere una comoda entrata extra con qualche ritrovamento fortunato. Sembra infatti, che i metal detectoristi riescano a tirare su da pochi euro fino a diverse centinaia grazie al ritrovamento di preziosi oggetti in oro come bracciali, collane, anelli o monete antiche. Tant’è che molti hanno fatto di quest’hobby un vero e proprio lavoro a tempo pieno, ovviamente, tenendo bene a mente le leggi previste nel nostro Paese.

Innanzitutto, che lo si faccia per hobby o per professione, ogni detectorista deve rispettare la proprietà privata. Questo significa che entrare in una zona di proprietà, senza il permesso del proprietario, non è consentito. La legge italiana è molto chiara anche in merito ai ritrovamenti. Le leggi prevedono che ciò che viene rinvenuto vada consegnato all’Ufficio Oggetti Smarriti più vicino, tuttavia, il cercametalli potrà diventarne legittimo proprietario se, dopo un certo lasso di tempo, nessuno avrà denunciato lo smarrimento dell’oggetto in questione.

In conclusione, fare soldi con il metal detecting è possibile, ma è necessario conoscere bene cosa prevede la Legge Italiana e reperire la giusta attrezzatura. Al riguardo ci sono molti forum sui quali gli appassionati raccontano le proprie esperienza e si scambiano informazioni utili.