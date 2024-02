Il bon ton dello smartphone, tutte le regole per usarlo con educazione

Considerato che lo smartphone è uno strumento dal quale la maggior parte di noi non riesce proprio a separarsi, può essere utile conoscere le regole di bon ton per il suo utilizzo. Ecco gli accorgimenti da seguire per un perfetto galateo del cellulare.

I cellulari sono diventati strumenti indispensabili, dai quali proprio non riusciamo a separarci. Ci hanno semplificato la vita, accorciando le distanze e aiutandoci in tantissime situazioni. Secondo alcune indagini, ognuno di noi utilizza lo smartphone per quasi 77 ore al mese.

Insomma, la maggior parte di noi trascorre tantissimo tempo con la faccia appiccicata allo schermo del cellulare, tant’è che, persino Tim Cook, CEO di Apple, si è detto preoccupato per l’abuso che si fa degli smartphone.

Considerato che, attualmente, il telefono cellulare è una presenza più che costante delle nostre giornate, ha bisogno di un minimo di codice di comportamento per essere usato in modo corretto. Vediamo allora, le regole di bon ton per usare lo smartphone.

Galateo del cellulare: le regole per un perfetto utilizzo

Lo smartphone è diventato un oggetto incredibilmente centrale nelle nostre vite, così che è diventato necessario imparare un pizzico di buone maniere riguardo al suo utilizzo. Per non trasformare il proprio telefono cellulare in un simbolo di cattiva educazione, la prima regola è evitarne l’utilizzo a tavola. Secondo il Galateo, il cellulare va tenuto in borsa o in tasca per due buone ragioni: l’igiene e la tendenza a guardare lo schermo. Semaforo rosso anche allo smartphone accanto al letto di notte! Come hanno dimostrato diversi studi, le radiazioni emanate dal dispositivo sono un vero e proprio pericolo per salute.

Per un corretto utilizzo dello smartphone è consigliato, poi, tenere basso il volume della suoneria e quello del proprio tono di voce durante una conversazione, inoltre, meglio evitare di usare il vivavoce se circondati da altre persone. Ci sono poi posti in cui il cellulare andrebbe tassativamente spento. I luoghi taboo sono, anzitutto, le chiese e i luoghi di culto in generale, gli ospedali, ma anche i teatri e il cinema. L’utilizzo del cellulare è vietato anche in aereo, durante la fase di decollo/atterraggio, e sarebbe rispettoso tenerlo spento nel corso di manifestazioni sportive.

Per non sembrare dei maleducati, meglio evitare di guardare il telefono mentre si parla con qualcuno o, peggio, utilizzarlo mentre si cammina per strada. Andare in giro con lo sguardo incollato al monitor, oltre che essere una forma di maleducazione è una pratica molto rischiosa per la propria incolumità e quella degli altri.