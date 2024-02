Morbillo negli adulti: quanto può essere pericoloso? Tutti i possibili rischi

Il morbillo è un virus che solitamente infetta i bambini e i ragazzi in età adolescenziale. Ma cosa succede a chi lo contrae da adulto? Ecco tutto quel che c’è da sapere

Il morbillo è una patologia esantematica di origine virale. Generalmente il contagio riguarda i bambini piccoli da 1 a 3 anni, ma non sono rari i casi di contagio che riguardano bambini più grandi e ragazzi in età scolastica. L’importante è affrontarla con le giuste cautele perché seppur si tratti di qualcosa di routinario nel corso della vita è bene non sottovalutarla.

Chi non l’ha mai contratta e non si è sottoposto ad uno specifico vaccino per tenerla alla larga, può rischiare di prenderla anche in età adulta. Dopo i 30 anni però i sintomi potrebbero essere differenti e per questo la situazione va presa un tantino più seriamente. Vediamo cosa fare in questi casi.

Morbillo da adulti: come agire e a cosa bisogna prestare attenzione

L’OMS ha lanciato l’allarme visto in Europa in questa fase sono in aumento i contagi che riguardano i soggetti adulti. Per questo i medici suggeriscono vivamente di sottoporsi al vaccino visto che non esiste un sistema di prevenzione per il morbillo. Inoltre anche nei soggetti sani può provocare delle complicazioni a livello polmonare.

Dunque, in virtù di ciò è molto importante la fase iniziale in cui è necessario valutare con il proprio medico curante il percorso da seguire per poter avere un decorso tranquillo e nelle norma. Vanno prese tutte le precauzioni necessarie per scongiurare tutte le patologie secondarie che possono essere causate dalla malattia.

Inoltre è bene isolarsi per qualche settimana visto che l’incubazione dura circa 10 giorni. Il picco invece arriva intorno al terzo-quarto giorno quando la febbre può arrivare anche a 40° e l’esantema cutaneo con irritazione e i sintomi respiratori diventano più acuti. I sintomi che vanno trattati sono in linea di massima la disidratazione dovuta al vomito e diarrea e il contenimento di eventuali infezioni batteriche come otiti, laringiti e polmoniti.

Dunque niente allarmismi. L’importante è seguire le suddette indicazioni. Se poi non si vogliono correre rischi si può intraprendere la strada della vaccinazione che si può fare a qualsiasi età e che non presenta particolari controindicazioni. Ovviamente è sempre bene valutare con un medico di base anche perché con un prelievo di sangue si può stabilire se si hanno o meno gli anticorpi necessari per contrastare il virus.