Lavoro, previste 6.500 assunzioni a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione: ecco cosa sapere

Sarebbero quasi 6.500 le posizioni da ricoprire nel pubblico impiego. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle nuove assunzioni PA.

E’ davvero inarrestabile la campagna di reclutamento della Pubblica Amministrazione. Nel 2024, infatti, potrebbero arrivare altre 6.500 assunzioni a tempo indeterminato nei ministeri e nei principali enti pubblici. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2024, autorizza diversi Ministeri ed enti ad avviare le procedure di reclutamento per coprire circa 6.500 posti di lavoro a tempo indeterminato nel settore pubblico.

Come conferma anche il quotidiano il Messaggero: “i bandi sono in fase di preparazione, dopo che un decreto della presidenza del Consiglio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 gennaio, ha dato semaforo verde alla nuova ondata di reclutamenti”.

Diverse sono le posizioni da ricoprire, di cui, sottolinea il quotidiano “la metà saranno assegnate tramite nuovi concorsi, rivolti a diplomati e laureati” mentre, per il resto dei posti si ricorrerà allo scorrimento delle graduatorie.

PA: oltre 6.500 assunzioni a tempo indeterminato

Nel 2024 potrebbero arrivare oltre 6.500 assunzioni a tempo indeterminato nei ministeri e nei principali enti pubblici. Un momento attesissimo da chi ricerca un impiego nella Pubblica Amministrazione. Come abbiamo anticipato, per la metà dei posti saranno indetti nuovi concorsi, aperti sia a diplomati che laureati, per la restante parte si provvederà allo scorrimento delle graduatorie. Nello specifico, “di questi posti, circa 3.700 saranno coperti tramite nuovi concorsi pubblici da bandire, rivolti sia a diplomati che a laureati. La restante parte verrà invece assegnata tramite scorrimenti e progressioni verticali”.

Ad avere il peso maggiore sulle nuove assunzioni, il ministero della Giustizia di Carlo Nordio, dove potrebbero essere impiegati oltre un terzo degli aspiranti (2.485 assistenti e 30 dirigenti). Ma ci sono diverse opportunità anche al ministero dell’Economia di Giancarlo Giorgetti, al ministero dell’Agricoltura, all’Inail e all’Enac. Sono previste diverse assunzioni anche da parte del dipartimento della Protezione Civile di palazzo Chigi e dell’amministrazione penitenziaria. Insomma, dopo diversi anni di blocco, anche il pubblico riapre le porte ai giovani diplomati e laureati, con un’offerta parecchio variegata. Proprio come ha evidenziato più volte il ministro della Funzione pubblica, Paolo Zangrillo, l’obiettivo è quello di superare la soglia delle 170 mila assunzioni nella Pubblica Amministrazione anche nel 2024.

I bandi di concorso e gli avvisi sono pubblicati sulla piattaforma online inPA, il portale per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione.