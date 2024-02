Festival di Sanremo 2024, quanto ha guadagnato Angelina Mango vincendo la kermesse

Sapere quanti soldi vince il primo classificato al Festival di Sanremo è una curiosità di molti. Ecco quanto ha guadagnato Angelina Mango vincendo la kermesse.

Si è da poco conclusa la 74esima edizione del Festival della musica italiana, con la vittoria della giovanissima e talentuosissima Angelina Mango, figlia del compianto Pino Mango. Con la bella interpretazione della sua canzone “La noia”, la 22enne ha conquistato il pubblico dell’Ariston aggiudicandosi il primo posto nella kermesse.

Già nota al grande pubblico per aver partecipato al Talent “Amici” di Maria De Filippi e grazie alla travolgente hit estiva “Che t’o dico a fà”, la giovane artista si è imposta con grinta nella celeberrima kermesse canora, per cui, rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest, tra tre mesi.

Nei prossimi mesi, il pezzo della Mango sarà, senza dubbio, tra le grandi protagoniste in radio e tv, intanto però, molti sono curiosi di sapere quanti soldi ha vinto piazzandosi prima alla 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Quanto guadagna chi vince Sanremo

Il Festival di Sanremo 2024, andato in onda dal 6 al 10 febbraio, è stato un vero successo, registrando ascolti mai raggiunti prima. La competizione presentata da Amadeus ha visto 30 partecipanti in gara, ma la classifica finale ha visto trionfare la giovane Angelina Mango, che si è lasciata alle spalle Geolier e Annalisa, rispettivamente al secondo e terzo posto del podio. Ma quanto vale la vittoria a Sanremo? Quali premi vanno ai cantanti più votati? Ma, soprattutto, quanti soldi ha guadagnato Angelina Mango conquistando il palco del Teatro Ariston?

A chi arriva sul podio a Sanremo, oltre all’alta esposizione mediatica del proprio brano, spetta un riconoscimento. In particolare, al primo classificato viene consegnato l’ormai classico leoncino d’oro rampante e la possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Festival Contest. A partire dal 1982 è previsto anche il premio della critica (intitolato a Mia Martini) che quest’anno è andato proprio alla sorella Loredana Bertè con il brano “Pazza”. Il regolamento per il 2024 prevede, inoltre, il premio al miglior testo, il premio alla migliore composizione musicale e il premio alla miglior interpretazione (durante la serata Cover).

Tuttavia, i premi hanno solo un valore simbolico, così come vincere la gara. Infatti, vincere Sanremo non comporta un vero e proprio compenso in denaro. Non sono previsti premi in denaro per nessuno dei partecipanti in gara, ad eccezione di un rimborso spese minimo, non superiore a 50 mila euro, previsto dalla Rai.