Supermercati, dove fare la spesa costa di più in Italia | Eppure è sempre pieno

Non tutti i supermercati sono uguali e alcuni possono essere più costosi rispetto ad altri. Ecco dove costa di più fare la spesa.

Lo scorso anno è stato, senza dubbio, caratterizzato dall’incredibile impennata dei prezzi di tutti i beni e servizi. Stando ai dati emersi dalla consueta analisi sui prezzi dei supermercati di Altroconsumo, tutti i punti vendita visitati (oltre 1.200), hanno registrato significativi rincari, pari al 12,6% in più rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, si sa, i supermercati non sono tutti uguali e alcuni possono applicare prezzi più elevati rispetto ad altri, in base ad una serie di fattori. Ad esempio, i prezzi applicati dai supermercati possono variare e di tanto in base alla Regione o la città in cui si trovano. I supermercati che si trovano in metropoli come Milano e Roma sono, solitamente, più costosi rispetto a quelli delle piccole città.

Ma ad influenzare i prezzi dei prodotti venduti nei diversi supermercati, ci sono anche altri elementi. Innanzitutto, i costi di approvvigionamento che possono variare in base alla qualità, alla provenienza e alla disponibilità dei prodotti. I prezzi possono essere influenzati, poi, dal margine di profitto applicato dal singolo supermercato e, infine, dal posizionamento di mercato, ovvero, la fascia di consumatori a cui si rivolge il punto vendita.

Qual è il supermercato più costoso in Italia

I supermercati sono indispensabili nella vita quotidiana di tutti noi, ma non tutti sono uguali. Infatti, possono esserci supermercati dove fare la spesa costa di più rispetto ad altri. Come abbiamo visto, i fattori che influenzano i prezzi applicati nei supermercati sono diversi. Per cui, se da un lato c’è chi riesce a mantenere i prezzi più bassi, come Famila Superstore, Carrefour, Coop e Tigre, dall’altra c’è chi risulta meno conveniente.

Dall’analisi sui prezzi medi proposti al consumatore, il supermercato dove fare la spesa costa di più in Italia è Eataly. Fondata nel 2002 da Oscar Farinetti, Eataly è una catena di supermercati specializzati nella vendita e nella distribuzione di generi alimentari italiani di alta qualità. In questi punti vendita vengono proposti prodotti gastronomici davvero interessanti, provenienti da tante zone d’Italia. Dalla pasta di Gragnano al cioccolato piemontese, sono ricchi di eccellenze Made in Italy.

Dunque, se è vero che i prezzi applicati sono più elevati rispetto ad altri supermercati concorrenti, va riconosciuto che Eataly ha un’elevata attenzione per la qualità e l’autenticità dei prodotti offerti.