Mare Fuori, cercano nuovi volti: come partecipare ai casting della quinta stagione della serie che ha conquistato tutta Italia

Il successo straordinario che sta avendo Mare Fuori ha portato gli autori ad ideare una quinta stagione. Scopriamo in che modo si può partecipare ai casting per arrivare sul set della serie girata a Napoli

Mare Fuori è sicuramente una della serie televisive italiane di maggior successo degli ultimi anni. Le vicende dei ragazzi dell’IPM di Napoli hanno appassionato milioni di persone che sono sempre più desiderose di vedere i nuovi episodi. Su RaiPlay sono già disponibili tutti gli episodi della quarta stagione che invece sarà trasmessa in diretta a partire dal 14 febbraio 2024.

Si parte con i primi due episodi per poi arrivare fino al quattordicesimo. A gran sorpresa infatti il regista Ivan Silvestrini ha annunciato che ci sono due episodi in più rispetto alle stagioni precedenti. Sul web sono già molteplici gli spoiler e le ipotesi su come si intrecceranno le storie dei vari personaggi. Sicuramente il tema di principale interesse è la complicata relazione d’amore tra Rosa Ricci e Carmine Di Salvo, che sono discendenti di due clan camorristici rivali.

Mare Fuori 5: cosa bisogna fare per poter partecipare ai provini

In attesa di capire come si evolverà la trama è stata già annunciata la quinta stagione (anche la sesta in realtà) e a tal proposito a breve partiranno i casting per gli aspiranti partecipanti. Se anche voi siete desiderosi di apparire sul set della nota serie e di lavorare fianco a fianco al “Comandante”, la “Direttrice” e ai ragazzi del penitenziario minorile partenopeo non vi resta che leggere attentamente le prossime righe per capire dove e quando ci saranno.

Non è indispensabile avere già un’esperienza pregressa nel mondo del cinema. In tanti infatti sono emersi proprio grazie a Mare Fuori e anche per le prossime stagioni l’obiettivo è lanciare volti nuovi e che possano destare grande curiosità. I provini si terranno a Trento dal 21 al 23 febbraio 2024 dalle 10:00 alle 17:00.

È possibile candidarsi scrivendo all’indirizzo email castingmarefuori5@gmail.com indicando nome, cognome, data e luogo di nascita e i propri recapiti. Per i candidati minorenni sono necessari anche i dati dei genitori o di chi ne fa le veci. Saranno ammessi solo coloro che riceveranno una convocazione ufficiale.

In particolare la produzione sta cercando due ragazze e un ragazzo con specifiche caratteristiche. Per quanto concerne la figura maschile deve essere alto, muscoloso e con un bel viso e deve avere inoltre l’aria da duro. Passando alle femminucce, una deve essere alta, dalla corporatura slanciata e con occhi e capelli chiari. L’altra invece deve superare i 180 cm e deve avere una certa prestanza fisica. In ogni caso la fascia d’età considerata deve essere tra i 16 e i 20 anni.