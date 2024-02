Tumore al colon retto, come riconoscere i segnali di allarme e intervenire in tempo

Il tumore al colon retto è un tipo di cancro molto grave e diffuso. Ecco come riconoscere i segnali d’allarme per intervenire in tempo.

Il colon retto è l’ultima parte dell’apparato digerente e forma l’intestino crasso, dove vengono assorbiti acqua e nutrimenti contenuti negli alimenti che ingeriamo e si formano le feci. L’intestino crasso è anche il luogo dove si forma un tipo di cancro, chiamato tumore del colon retto.

Questo tipo di tumore è tra i più diffusi al mondo. Secondo quanto dichiarato dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, rappresenta circa il dieci per cento dei tumori che vengono diagnosticati a livello globale. Come incidenza è solo terzo dopo quello ai polmoni e alla prostata, negli uomini, mentre, è secondo dopo il tumore alla mammella, nelle donne. Il cancro al colon retto, solitamente, colpisce dopo i 50 anni, ma non è escluso che possa colpire anche persone più giovani. Un recente studio americano condotto dall’American Cancer Society, confrontando i coetanei di generazioni diverse, ha evidenziato che l’incidenza del rischio di tumore al colon retto è quattro volte più alta per chi è nato nel 1990 rispetto alle persone nate nel 1959.

Come spesso accade in questi casi, le cause possono essere diverse, dalla predisposizione familiare ai fattori ambientali come il fumo, l’abuso di alcolici, l’obesità, una scarsa attività fisica, una dieta malsana. I sintomi possono essere diversi da persona a persona, ma è importante imparare a riconoscerli per intervenire in tempo.

Tumore al colon retto: sintomi e cura

Come per altre patologie, la prima cura per il tumore al colon retto è la prevenzione e quindi la diagnosi precoce. Oltre a seguire una corretta alimentazione, praticare regolare attività ed avere abitudini salutari, è importante anche conoscere i primi segnali d’allarme è importante per poter intervenire in tempo.

In alcuni casi, può essere totalmente asintomatico, altre volte potrebbero presentarsi perdite di sangue, più o meno evidenti, fino a giungere a emorragie rettali. Inoltre, potrebbero essere avvertiti disturbi come mancanza di appetito, stanchezza, perdita di peso e anemia, oltre a diarrea e stitichezza.

Nel caso in cui, dovessero presentarsi i primi campanelli d’allarme è necessario intervenire prima possibile con gli esami e le terapie suggerite dal proprio medico curante. In caso di tumore al colon retto, si può intervenire con diverse terapie. Nei casi più gravi ricorrere alla chirurgia, alla chemioterapia e alla radioterapia.