Paura di invecchiare, i segnali da non sottovalutare per sbarazzarsi della gerascofobia

Il tempo passa per tutti, ma se la paura di invecchiare inizia ad influenzare negativamente gli aspetti della vita, può diventare un serio problema. Ecco come sbarazzarsi della gerascofobia.

Invecchiare fa parte della natura umana, tuttavia, le reazioni al tempo che passa possono essere molto diverse da individuo a individuo. Proprio come ha spiegato Lucia Montesi, psicologa e psicoterapeuta “bisogna distinguere la fisiologica paura di invecchiare che tutti possiamo sperimentare in alcuni momenti, da quella patologica che rientra nelle fobie specifiche e che può compromettere la qualità della vita”.

Quando il pensiero dell’avanzare dell’età genera costantemente pensieri negativi, causa ansia che può arrivare fino all’attacco di panico, si parla di gerascofobia o “sindrome di Dorian Gray”, ovvero, una condizione patologica il cui esordio può verificarsi anche molto presto, prima dei vent’anni, e riguarda sia uomini che donne.

Insomma, sebbene la maggior parte di noi sia preoccupato di diventare vecchio, chi soffre di gerascofobia mostra una paura persistente, irrazionale e costante di invecchiare, fino a mettere a rischio la sua salute mentale e fisica. Questa paura, infatti, può comportare numerose conseguenze negative su diversi aspetti della quotidianità, dalle relazioni con gli altri fino alla sfera professionale. Ecco perché può essere importante imparare a riconoscere i primi campanelli d’allarme e sbarazzarsene.

Gerascofobia: i sintomi e i rimedi

Sebbene, la paura di invecchiare sia del tutto normale e accomuna molti di noi, può rappresentare un serio problema quando diventa un pensiero persistente che condiziona la quotidianità. Per questo motivo è importante riconoscere i primi segnali della gerascofobia, per imparare a gestirla.

I sintomi della gerascofobia sono molto simili a quelli di un attacco d’ansia e vanno dalle palpitazioni cardiache, a problemi di respirazione, dal nervosismo a sudorazione eccessiva, dolori corporei e problemi digestivi. In più, chi soffre della sindrome di Dorian Gray potrebbe mostrare disturbi comportamentali. Ad esempio, un uso maniacale dei prodotti anti age e il ricorso alla chirurgia anche se non necessaria. Inoltre, le persone affette da questo disturbo, solitamente, tendono ad evitare attività che possono portare al deterioramento fisico o evitare determinate persone che possono scatenare la paura.

Ovviamente, nessuno può fermare il passare del tempo, per cui, è meglio imparare a gestire questa paura. A tal proposito, può rivelarsi efficace imparare a considerare l’invecchiamento come un dono e riconoscere il valore delle esperienza vissute. Una buona mossa, potrebbe essere quella di dedicarsi ad una regolare attività fisica e seguire una dieta sana ed equilibrata. Non va trascurata, poi, la qualità del sonno, dormire bene e a sufficienza contribuisce al benessere sia fisico che mentale. Infine, è consigliabile chiedere il parere di uno specialista che saprà indicare il percorso più adatto da seguire.