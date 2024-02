Iperglicemia, cosa fare per abbassare i livelli di zucchero nel sangue

Elevati livelli di zucchero nel sangue può causare diversi disturbi. Ecco perché può essere utile conoscere alcune accortezze quotidiane che possono contribuire a tenere il problema sotto controllo.

Con il termine glicemia viene indicato il quantitativo di zucchero presente nel sangue. Il glucosio è un nutriente molto importante per il nostro corpo, considerato che rappresenta una delle principali fonti di energia. In altre parole, il glucosio è per il nostro corpo come la benzina per le automobili.

I valori normali di zucchero nel sangue misurati a otto ore dall’ultimo pasto vanno dai 70 ai 100 mg/dl. Se i livelli di zuccheri nel sangue sono più alti si parla di iperglicemia. Nello specifico, avere dei valori compresi tra i 101 e i 125 mg/dl significa essere in una condizione di prediabete. Superare i 126 mg/dl significa aver sviluppato il diabete vero e proprio.

I disturbi legati ad alti livelli di glicemia nel sangue sono numerosi e invalidanti. Chi ha glicemia alta può avvertire stanchezza generica, mal di testa, improvvisa perdita di peso, polidipsia (cioè il continuo impulso a bere), secchezza delle fauci, poliuria (ovvero l’aumento della necessità di urinare in particolar modo nelle ore notturne), visione offuscata e infezioni continuative. Ecco perché, è importante tenere a bada i livelli di zuccheri nel sangue, seguendo una serie di accortezze quotidiane.

Come tenere a bada i livelli di glicemia

Premesso che, è sempre meglio consultare il parere degli specialisti, esistono alcune accortezze quotidiane utili a contenere i fattori di rischio e diminuire il livello di glicemia nel sangue. Innanzitutto, per abbassare i livelli di glicemia nel sangue è necessario adottare uno stile di vita sano. Quindi, prestare attenzione all’alimentazione, favorendo una dieta mediterranea ricca di fibre contenute nelle verdure. E’ meglio inserire nella propria dieta anche le proteine. Quindi, via libera a carni bianche, fagioli e pesce. E’ consigliabile, poi, evitare il consumo di carboidrati raffinati, preferendo i cereali integrali. Vi sono poi alcuni alimenti utili per aiutare il corpo a mantenere a livelli normali le quantità di zucchero nel sangue come le mandorle e lo zenzero. Attenzione, anche alle porzioni che vanno contenute.

Ad una corretta alimentazione va associata, inoltre, una regolare attività fisica. Può bastare anche una semplice passeggiata da venti – trenta minuti al giorno. E’ preferibile, poi, tenere alla larga gli alcolici e smettere di fumare. Per contrastare l’iperglicemia, gli esperti suggeriscono di bere molta acqua ed evitare situazioni stressogene.

Infine, anche un riposo notturno regolare aiuta il corpo a mantenersi in salute, evitando così il rischio di elevati livelli di zucchero nel sangue e tutti i rischi ad esso correlati.