Le grandi aziende statali che assumono senza concorso pubblico: le occasioni da cogliere al volo

Alcune aziende statali garantiscono il posto fisso senza alcun concorso pubblico. Basta un semplice colloquio per potersi giocare le proprie chance

Entrare in un’azienda statale e avere la possibilità di ottenere il tanto sognato “posto fisso” resta un’aspirazione comune a tanti. Nonostante sia diventato estremamente difficile rispetto al passato in molti provano ancora a sfruttare queste opportunità. E fanno bene, visto che esistono alcune possibilità poco contemplate, ma piuttosto efficaci, che portano dritto all’obiettivo.

Non sempre è infatti necessario un concorso pubblico. Esistono infatti anche le aziende partecipate dallo Stato, ovvero quelle società di cui lo Stato detiene una quota di proprietà o tramite il Ministero dell’Economia e delle Finanze o tramite gli enti locali. Qualora la quota dovesse superare il 50% si può parlare di azienda controllata e non solo di partecipata.

Quali aziende partecipato dallo Stato selezionano il loro personale senza alcun concorso

In questi frangenti può bastare un semplice colloquio o al massimo delle prove di selezione (spesso e volentieri scritte) per verificare l’ipotetica affinità con la mansione. Nulla di trascendentale insomma, ci si può tranquillamente giocare le proprie chance come avviene per tantissimi altri lavori. Laddove si dovesse riuscire nell’intento i vantaggi sarebbero i medesimi di un’azienda puramente statale.

Tra questi si possono annoverare la sicurezza del posto, lo stipendio in linea con l’andamento del mercato di riferimento e tanti altri benefit come i buoni pasto, il welfare e via discorrendo. Un vero e proprio paradiso del lavoro, soprattutto per chi viene dal privato e si ritrova a dover convivere con situazioni spesso molto in bilico.

Ma quali sono queste società partecipate dallo Stato che non prevedono la partecipazione ad un concorso pubblico? Ecco alcuni degli esempi più noti:

Enel (23,59%)

Arexpo (39,28%)

Enav (53,28%)

Leonardo (30,2%)

STMicroelectronics Holding NV (50%).

Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 (35%)

Mefop, Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione (57,7%)

Soluzioni per il sistema economico (Sose) (88,8%)

Terna (29,9%)

Snam (31,4%);

Italgas (26%)

Fincantieri (71,3%)

Telecom Italia (9,88%)

Saipem (12,6%).

L’esempio per antonomasia è rappresentato dalla Rai, Radio Televisione Italiana partecipata al 99,56%, che però nella stragrande maggioranza dei casi assume tramite selezioni pubbliche. Per conoscere qualsiasi genere di posizione aperta non resta che andare sul sito della Rai e vedere cosa viene proposto di volta in volta. In generale comunque per chi è alla ricerca di un impiego sarebbe opportuno valutare ciò che offrono tutte le aziende di cui sopra, in modo tale da potersi aprire più canali contemporaneamente.