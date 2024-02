Se divorzi guadagni quasi il 20% in meno | La spiegazione dietro a questo strano fenomeno

Uno studio rivela una correlazione tra reddito e fine del matrimonio: a pagarne le conseguenze sono soprattutto gli uomini.

Il divorzio è un evento traumatico che può avere ripercussioni devastanti non solo sul piano emotivo, ma anche su quello economico.

Un recente studio condotto dalla Federal Reserve Bank di St. Louis ha portato alla luce un effetto del divorzio che fino ad ora era stato poco considerato: una significativa riduzione del reddito da lavoro per entrambi i coniugi.

Secondo i risultati di questa ricerca, sia gli uomini che le donne tendono a guadagnare meno dopo la fine del matrimonio.

Tuttavia, è per gli uomini che l’impatto sullo stipendio è più marcato. In media, si è registrata una diminuzione del 17% per gli uomini e del 9% per le donne: ecco spiegato il perché.

Dopo il divorzio cambia tutto… anche per il portafogli

È importante notare che lo studio si è concentrato esclusivamente sul reddito da lavoro e non ha preso in considerazione la ricchezza complessiva. Questo significa che la riduzione del reddito non può essere attribuita alla divisione dei beni matrimoniali o agli obblighi finanziari verso l’ex coniuge e i figli, ma sembra essere direttamente correlata alla separazione stessa. L’età in cui avviene il divorzio sembra influenzare l’entità dell’impatto economico. Per gli uomini, il calo del reddito è più significativo quando il divorzio avviene a una giovane età, con una riduzione del 43% per coloro che divorziano intorno ai 28 anni. Tuttavia, per le donne, il picco peggiore si verifica a 65 anni, con una diminuzione del reddito del 57,1%.

Le ragioni dietro questa correlazione tra stipendio e divorzio sono oggetto di speculazione. Gli economisti ipotizzano che dopo la fine del matrimonio, una persona possa scegliere di modificare il proprio stile di vita, magari riducendo l’orario di lavoro o accettando lavori meno retribuiti. Tuttavia, è necessario condurre ulteriori ricerche per comprendere appieno le cause di questa tendenza.

L’aumento del costo della vita dopo la separazione

È importante considerare anche l’impatto finanziario complessivo del divorzio. Dalla necessità di affrontare le spese abitative da soli all’obbligo di mantenimento per l’ex coniuge e i figli, il costo della vita può aumentare drasticamente dopo la separazione. Questi fattori contribuiscono ulteriormente allo stress finanziario che molte persone devono affrontare durante e dopo il divorzio. Mentre lo studio condotto dalla Federal Reserve Bank si è concentrato su un campione di lavoratori statunitensi, è fondamentale esplorare se queste tendenze si applicano anche in altri contesti, come l’Italia. Una ricerca simile condotta nel nostro paese potrebbe offrire importanti insight sulla relazione tra divorzio e reddito.

L’impatto economico del divorzio è un fenomeno complesso che merita maggiore attenzione e studio. Oltre alle implicazioni emotive, è chiaro che la fine di un matrimonio può avere conseguenze significative sul reddito individuale, con effetti che variano in base all’età e al genere. È essenziale che la società e i decisori politici considerino queste sfide finanziarie quando si affrontano questioni legate al divorzio e alla separazione.