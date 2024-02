Stipendio febbraio 2024, per molti sarà più basso del solito: italiani in panico

Per alcuni lavoratori, la busta paga di febbraio 2024 sarà più leggera rispetto al solito. Ecco spiegato i motivi.

Questo mese, alcuni lavoratori potrebbero ricevere uno stipendio più basso del solito. Il motivo è presto detto, febbraio ha meno giorni rispetto agli altri mesi. Una situazione che si ripete ogni anno, ma che come vedremo non riguarda tutti i lavoratori.

Infatti, l’importo dello stipendio dipende dal tipo di sistema utilizzato per il calcolo. Se il sistema di calcolo utilizzato è su base oraria, la durata del mese incide sul netto in busta paga. Al contrario, possono fare sonni tranquilli i lavoratori per i quali viene utilizzato un sistema a paga mensilizzata.

Vediamo allora nel dettaglio come funzionano i diversi sistemi di calcolo.

Chi riceverà uno stipendio più basso a febbraio e perché

Come abbiamo anticipato, il mese di febbraio 2024 potrebbe riservare brutte sorprese in busta paga per alcuni lavoratori. In particolare, potrebbero ricevere uno stipendio ridotto coloro ai quali viene applicato un sistema di calcolo della retribuzione su base oraria. Questo perché, in questo caso, il dipendente viene pagato per le effettive ore di lavoro prestate o per ciascuna ora di assenza retribuita (ferie, festività, permessi retribuiti). Considerato che febbraio ha meno giorni rispetto agli altri mesi dell’anno, a fine mese la somma delle ore in concreto lavorate sarà, ovviamente, minore rispetto a quelle degli altri mesi. In altre parole, lo stipendio di febbraio 2024 potrebbe essere più basso perché nella busta paga risulteranno lavorate meno ore.

Facciamo un esempio pratico: ipotizziamo un operaio che viene pagato 10 euro all’ora per un totale di 8 ore al giorno. A febbraio 2024, al lavoratore saranno calcolati due giorni in meno rispetto al mese scorso. Dunque, sulla retribuzione potrebbe avere una riduzione di 160 euro, rispetto a quella di gennaio.

Possono fare sonni tranquilli, invece, i lavoratori che ricevono una retribuzione fissa che, quindi, non tiene conto delle ore di lavoro effettivamente svolte. Ad ogni modo, chi riceve una paga oraria ha il vantaggio di aver diritto agli straordinari nel caso in cui vengano svolte più delle ore stabilite nel contratto. Dunque, per ovviare ai due giorni in meno di febbraio, potrebbe essere una buona idea fare degli straordinari che si aggiungeranno all’importo totale.