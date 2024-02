Investire in BOT a 3, 6 e 12 mesi: quali sono i guadagni dopo l’intervento della Bce

I Buoni Ordinari del Tesoro sono tra gli investimenti preferiti dagli italiani. Ma quanto si guadagna investendo ora nei titoli a 3, 6 e 12 mesi?

I Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) sono strumenti di investimento a 3, 6 e 12 mesi. Sono molto apprezzati dai risparmiatori italiani perché rappresentano un investimento poco rischioso essendo garantiti dallo Stato.

In buona sostanza, i BOT sono prestiti concessi dai risparmiatori allo Stato per un periodo prestabilito, scaduto il quale è possibile riscuotere il guadagno che è dato dalla differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di acquisto. Per fare un esempio pratico, ipotizziamo di comprare un BOT a 90 euro, se alla scadenza ci viene restituito 100 euro, il guadagno sarà di 10 euro.

Insomma, per chi finora era alla ricerca di un modo per investire i propri risparmi in totale sicurezza e guadagnarci un bel gruzzoletto, i BOT erano la soluzione ideale. Ma quanto rendono oggi, dopo l’intervento della Banca Centrale Europea?

Quanto rendono i BOT a 3, 6 e 12 mesi dopo l’intervento della Bce

Come abbiamo visto, i Buoni Ordinari del Tesoro sono investimenti piuttosto sicuri, perché garantiti dallo Stato e hanno durata relativamente breve, da tre a dodici mesi. Alla scadenza, l’investitore riscuote la differenza tra il prezzo di rimborso e quello di acquisto. Al momento dell’acquisto viene applicata la ritenuta fiscale pari al 12,5%, aggiunta al prezzo di emissione. Dunque, per calcolare il rendimento di un BOT devono essere considerati il prezzo di emissione, le commissioni applicate e il valore di rimborso.

Ma quanto si guadagna acquistando oggi un BOT a 3, 6 e 12 mesi, dopo l’intervento della Bce? Attualmente, un BOT con scadenza gennaio 2025, Isin IT005580003, può essere comprato a 96,9 centesimi e il portale web della Borsa italiana riporta che a questo prezzo il rendimento effettivo netto annuo è del 2,8%. Invece, il rendimento di un BOT con scadenza agosto 2024, al prezzo di 98,1 centesimi sarebbe stato del 2,8%. Avrebbe avuto un rendimento del 3,2% un titolo di Stato con scadenza maggio 2024 al prezzo di 99 centesimi.

Insomma, i rendimenti al momento sono modesti, una valida alternativa ai BOT potrebbe essere il conto deposito che, attualmente, offre rendimenti fino al 5% lordo annuo.