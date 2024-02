Il trucco da attuare ogni giorno per aumentare la propria felicità: provalo, funziona davvero!

Bastano poche semplici cose da fare ogni giorno per essere più felici e soddisfatti della propria vita. Ma quali sono? Scopriamolo insieme

La felicità è un concetto astratto che però è in grado di fare la differenza nell’esistenza delle singole persone. Inseguirla è probabilmente uno dei pochi obiettivi comuni alla stragrande maggioranza della popolazione mondiale a prescindere dalle differenze di culturali e di qualsiasi altro genere.

Non esiste una ricetta perfetta, anche perché trattandosi di qualcosa di profondamente soggettivo non è detto che ciò che fa felice uno fa felice anche l’altro. Al tempo stesso con alcuni piccoli trucchi psicologici piuttosto pratici si può elevare il livello della propria felicità senza nemmeno farci caso.

Cosa fare per aumentare costantemente il grado della propria felicità

Tutto ruota intorno all’utilizzo del telefono. Infatti, ormai siamo praticamente assuefatti da questo strumento. Di fatto è la prima cosa che facciamo la mattina appena ci svegliamo e fino alla sera che andiamo a letto lo abbiamo costantemente tra le mani. Sapere se qualcuno ci ha cercato o se ci sono novità rilevanti sui social network è ormai diventato più importante di dare un bacio al proprio partner o vedere com’è il tempo fuori.

Come è facile ipotizzare si tratta di una pratica sconsigliatissima così come suggerito dalla psicologa Mary Hoang esperta di problematiche relative al sonno. A suo parere sarebbe molto utile evitare i dispositivi mobili almeno per i primi 30 minuti appena ci si alza. In questo modo si dà la possibilità al proprio cervello di potersi svegliare con estrema calma.

Può essere decisamente più proficuo prendersi un momento per prestare attenzione ai suoni e al contesto che ci circonda. Ciò aiuta a svuotare la mente dai pensieri superflui ed essere più rilassati e perché no contenti. Una buona colazione e del sano esercizio mattutino rappresentano invece quella carica energetica di cui il nostro corpo e la nostra mente necessitano.

Dunque oltre a ricercare la propria gioia così facendo ci si libera anche da una delle dipendenze più sottovalutate di quest’era, ovvero quella dagli strumenti tecnologici. Basta davvero poco, appena 30 minuti al giorno (magari si può provare ad aumentare gradualmente) ed il gioco è fatto. Non resta che provare ad attuare questa strategia per capire se davvero può essere un viatico lungo la lunga e tortuosa via della felicità che in questa società caratterizzata dai rapporti mediati sembra essere sempre più una chimera.