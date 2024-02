Bonus auto, sconti e agevolazioni ma solo per pochi: ecco quali sono i requisiti

Bonus auto e non solo con la Legge 104 i vantaggi che si possono avere sono molti e non tutti li conoscono, ecco quali richiedere

I vantaggi predisposti per aiutare i titolari della legge 104 sono diversi e spesso non vengono richiesti per mancanza di conoscenza. I bonus auto, fanno parte delle agevolazioni per le persone che hanno una disabilità o difficoltà dimostrabile, quindi aventi diritto ad aiuti anche economici. Ma non tutti possono averli e solo alcuni sono abilitati a farne richiesta.

Ma quali sono gli sconti e le detrazioni ottenibili grazie al Bonus auto e quali sono i requisiti per accedervi? In questo articolo trovi tutte le indicazioni necessarie per capire se anche nel bacino di persone che ne hanno diritto e come fare la domanda. Ecco tutte le informazioni che cercavi e anche quelle che non sapevi l’esistenza.

Bonus auto, detrazioni e sconti con Legge 104

I titolari di Legge 104 hanno diritto ad avere diversi aiuti per facilitarli nella vita quotidiana e con i costi che comporta in relazione alla disabilità dimostrata. Un aiuto che il Governo ha stabilito da sempre e che ora presenta ulteriori agevolazioni che molti non conoscono. Stiamo parlando della sezione che riguarda i trasporti e gli spostamenti con mezzi a motore. Il Bonus auto, infatti, permette di avere sconti e detrazioni sull’acquisto auto e sulle spese che questa comporta. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Acquisto auto con detrazione del 19%. Chi ha Legge 104 può richiedere e ottenere una detrazione del 19% sul prezzo del mezzo di locomozione acquistato, con il limite di spesa fissato a 18.075,99 euro. Si tratta di un vantaggio utilizzabile una sola volta quindi non ripetibile in casi di nuovi acquisti nel quadriennio. L’unica eccezione viene contemplata solo in caso di furto dell’auto, in tale situazione viene ripetuta la detrazione scalando il rimborso ottenuto dall’assicurazione. Sono comprese nella detrazione anche i costi di riparazione auto.

Abbassamento iva. I titolari di 104 possono ottenere un calo dell’iva al 4% invece che l’abituale iva al 22%. Questa si applica al totale dei costi sostenuti e non ci sono limiti sul prezzo del veicolo acquistato usato o nuovo. Ma ci sono alcune caratteristiche che devono essere rispettate, ecco quali sono:

cilindrata di 2.000 centimetri cubici per le auto con motore ibrido o a benzina;

cilindrata pari a 2.800 centimetri cubici per veicoli diesel o ibridi;

potenza inferiore a 150 kW con alimentazione motore elettrico

L’iva del 4% viene applicata anche al costo degli optional acquistati insieme all’auto.

Esenzione bollo auto. La tassa sul possesso del veicolo, viene azzerata per i titolari della Legge 104 se proprietari. L’esenzione bollo viene applicata anche ai familiari intestatari dell’auto se la persona con Lg. 104 risulta a loro carico. Tale agevolazione si può applicare a un solo mezzo di trasporto.

Chi ha diritto a tali agevolazioni fiscali? Ecco un elenco che indica i soggetti che possono usufruire di tali vantaggi:

non vedenti;

non udenti;

persone con disabilità mentale che possiedono indennità di accompagnamento;

persone con problemi di deambulazione o con amputazioni o pluriamputazioni.