Mettere il telefono in carica sul comodino mentre si dorme è sbagliatissimo: il motivo è sconvolgente

Lasciare il proprio smartphone in carica sul comodino mentre si riposa è un’abitudine insana comune a tante persone. Cercare di cambiarla il prima possibile è più che un consiglio: ecco perché

Condividere il proprio letto con il partner o con gli animali domestici è più che normale, un po’ meno è condividerlo con il proprio smartphone. Eppure però questo comportamento è sempre più diffuso, basti pensare che circa il 62% delle persone adulte dorme con il telefono a portata di mano.

Sicuramente può risultare comodo, ma al contempo non è per niente salutare. Anzi, al contrario, tenere il cellulare sul comodino mentre si dorme fa parte di quelle abitudini insane da correggere il prima possibile. Anche la Apple ha ribadito questo concetto, il che la dice lunga sugli effetti non propriamente benevoli che possono scaturire da ciò.

Mettere il telefono in carica sul comodino durante la notte: i pericoli di non poco conto che ne possono derivare

Il primo campanello d’allarme che balza alla mente è quello delle onde elettromagnetiche, su cui però non ci sono ancora delle evidenze scientifiche ben marcate. Il pericolo principale è quello relativo al surriscaldamento e ai possibili incendi che ne possono derivare. Infatti spesso si approfitta della notte per caricare il telefono e ritrovarselo pronto all’uso al mattino quando ci si sveglia.

Apple è stata ben chiara anche riguardo questo aspetto e ha caldamente consigliato di evitare di mettere il telefono in carica su superfici morbide o infiammabili come letti o appunto comodini. Diversi studi e rapporti scientifici hanno evidenziato casi in cui in seguito a questo meccanismo di ricarica del telefono sono scaturiti incendi con esiti a dir poco devastanti.

Altro aspetto da rimarcare è quello relativo alla qualità del sonno. Averlo sempre vicino spinge molte persone a guardarlo fino a poco prima di chiudere gli occhi e ciò di certo non è positivo. Le luci blu emesse da questo genere di dispositivi possono disturbare i ritmi circadiani ed interferiscono con la produzione di melatonina, l’ormone del sonno.

Alterare il ciclo di riposo può avere ripercussioni sulla salute come stress, ansia e nei casi più gravi depressione e problemi cardiaci. Tutto ciò può portare durante il giorno ad essere più stanchi e di gran lunga meno produttivi. Per questo sarebbe cosa buona e giusta ricaricare il proprio smartphone in un’altra area della casa, tassativamente lontana dal letto e dal comodino.