Gli oggetti più sporchi che abbiamo in casa, alcuni sono insospettabili ma sono vere calamite per germi e batteri

Anche se siamo molto attenti alla pulizia della nostra casa, ci sono oggetti che possono sfuggire e diventare veri e propri covi di germi e batteri.

La primavera è alle porte ed è tempo di grandi pulizie. Tuttavia, può capitare che ci sfuggano degli oggetti di uso quotidiano, insospettabili, ma che in realtà sono vere e proprie calamite per la sporcizia.

Contrariamente a quanto spesso si pensa, infatti, gli oggetti e gli ambienti più sporchi delle nostre case, non sono il bagno e la pattumiera, ma l’insospettabile lavello della cucina o il tagliere.

Una recente indagine condotta dal Servizio di ispezione e sicurezza alimentare del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti (FSIS), sarebbero oltre 200 mila le specie di insetti, batteri e funghi sparsi nelle nostre abitazioni. Certo, la gran parte di questi è totalmente innocua per le persone, ma non tutti. Alcuni, infatti, potrebbero non essere così “disponibili”. Vediamo allora, quali sono gli oggetti più sporchi che abbiamo in casa.

Gli oggetti più sporchi che abbiamo in casa

Se a qualcuno dovesse essere chiesto qual è il luogo più sporco della casa, probabilmente, penserebbe subito al bagno. Eppure, sebbene non sia l’ambiente più igienico, non è così. Ci sono certi oggetti e ambienti che, nonostante le apparenze, rappresentano dei veri e propri covi per germi e batteri. E proprio perché all’apparenza sembrano essere più “puliti”, spesso, si finisce per trascurarli. Dalla tastiera del computer, alle maniglie delle porte, dagli interruttori della luce passando per gli utensili da cucina, i luoghi dove possono insediarsi un’infinità di germi e batteri sono proprio tanti.

La maggior parte dei batteri che portiamo in casa sono trasportati e trasferiti dalle nostre mani, per cui, non dovrebbe stupire il fatto che tra gli oggetti più sporchi che abbiamo in casa siano anche i nostri cellulari. Uno studio del 2017, pubblicato sulla rivista specializzata Germs, ha evidenziato che sul display dei nostri telefonini possono esserci oltre 17 mila batteri. Anche le spugne per i piatti possono contenere miliardi di batteri, per cui, è consigliabile cambiarla di frequente, una volta alla settimana. Poi ci sono gli asciugamani, che andrebbero cambiati ogni giorno e ancora, forse uno tra i più insospettabili, il cuscino. Meglio cambiare con cadenza settimanale le federe e lavare il cuscino a 60 gradi, circa ogni tre mesi.

Insomma, la lista degli oggetti attira sporcizia è davvero molto lunga, meglio prendere nota e tenerli puliti e sani, in modo da evitare fastidiosi rischi per la salute per te stesso e per la tua famiglia.