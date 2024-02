Smettere di fumare ti apre le porte della longevità: i benefici scientificamente provati

Una ricerca condotta da una nota università canadese ha portato alla luce i risultati strepitosi che possono ottenere coloro che smettono di fumare

Smettere di fumare è probabilmente una delle imposizioni più difficili di fronte alla quale si può ritrovare il genere umano. Essendo un vizio che crea una forte dipendenza, debellarlo è piuttosto arduo. Ma niente paura, con un bel po’ di sana volontà si può riuscire nell’intento. Si tratta di fare un bel lavoro su se stessi che richiede però del tempo.

Rinunciare alle sigarette dall’oggi al domani è praticamente impossibile se prima non si metabolizza e interiorizza il pensiero. A prescindere da ciò sarebbe opportuno farlo per la propria salute e per potersi garantire una vita più lunga e lontana dalle problematiche che il fumo può provocare nel lungo periodo.

Quanto guadagni di vita se smetti di fumare: i risultati della ricerca

A tal proposito può essere molto utile una ricerca condotta dall’Università di Toronto, secondo cui chi smette di fumare prima dei 40 anni può sperare di vivere quasi quanto un non fumatore. Anche chi lo fa dopo questa soglia si può allineare a chi non fuma affatto e può ottenere dei benefici già nei primi tre anni di cessazione.

Nello specifico lo studio ha coinvolto 1,5 milioni di adulti provenienti da quattro diversi paesi, ovvero Stati Uniti, Canada, Norvegia e Regno Unito. I soggetti partecipanti sono stati monitorati per 15 anni e in questo lasso di tempo è stato possibile raccogliere una quantità di informazioni di notevole interesse.

I fumatori tra i 40 e i 79 anni avevano un rischio di morte di quasi il triplo rispetto ai non fumatori con una media di 12-13 anni in meno. Chi invece aveva smesso aveva ridotto a 1,3 volte il rischio di morte. D’altronde il lavoro in questione ha dimostrato che anche chi aveva smesso da meno di tre anni poteva guadagnare fino a sei anni di aspettativa di vita.

A suggellare questi dati ci ha pensato anche Prabhat Jha, professore presso la Dalla Lana School of Public Health e la Temerty Faculty of Medicine dell’Università di Toronto e direttore esecutivo del Centre for Global Health Research presso Unity Health Toronto. Ecco il suo parere in merito: “Smettere di fumare è estremamente efficace nel ridurre il rischio di morte, e i benefici si possono ottenere in modo sorprendentemente rapido”. Insomma, seppur sia piuttosto noto che dire addio alle sigarette faccia bene, sentirlo da dire da un parere esperto può di certo fare maggiore presa nei più titubanti.