Alzheimer, smettiamo di considerarlo “normale” | Dobbiamo combatterlo, non accettarlo

Convivere con il Morbo di Alzheimer è un’esperienza terrificante per il malato e chi lo circonda: ecco cosa possiamo fare per prevenirlo.

Il Morbo di Alzheimer rimane uno dei più grandi flagelli del nostro tempo, con un impatto devastante sulla vita di milioni di persone in tutto il mondo.

È una malattia subdola, che ruba via lentamente i ricordi, le abilità e persino le identità delle persone colpite.

Questo morbo, che costituisce il 50-80% dei casi di demenza, non risparmia nessuno: non guarda all’età, né al background sociale o culturale.

Tuttavia, essere consapevoli del corso di questa malattia degenerativa può aiutarci ad affrontarla meglio: ecco quali sono le conseguenze del Morbo di Alzheimer.

Non colpisce solo i soggetti in terza età

Caratterizzato da una graduale perdita di memoria e un deterioramento delle funzioni cognitive, il Morbo di Alzheimer è un nemico implacabile che tende a peggiorare nel tempo. I primi segni possono essere sfumati, quasi impercettibili, come un lapsus di memoria o una crescente difficoltà nell’apprendimento di nuove informazioni. Ma col passare dei mesi e degli anni, la malattia si fa sempre più invadente. I pazienti potrebbero smarrire la propria strada in luoghi familiari, dimenticare i nomi dei propri cari e persino dimenticare come svolgere azioni quotidiane come parlare, mangiare o camminare.

Sebbene il Morbo di Alzheimer sia spesso associato all’invecchiamento, è importante non normalizzarlo. Anche se la maggior parte dei pazienti ha più di 65 anni al momento della diagnosi, esistono casi in cui questa malattia si manifesta in persone ancora relativamente giovani, persino intorno ai cinquant’anni. Gli effetti del Morbo di Alzheimer non si limitano alla persona affetta, ma si estendono anche ai loro cari e alla società nel suo insieme. Assistere impotenti al progressivo declino di una persona cara è un’esperienza devastante, sia emotivamente che finanziariamente. Inoltre, la malattia ha un impatto significativo sui sistemi sanitari nazionali, con costi elevati sia in termini di cure mediche che di assistenza a lungo termine.

Come diminuire il rischio di Alzheimer

Al momento, non esiste una cura per il Morbo di Alzheimer. Tuttavia, ci sono trattamenti disponibili per aiutare a gestire i sintomi e migliorare la qualità della vita dei pazienti. Questi trattamenti possono includere farmaci per rallentare la progressione della malattia e terapie non farmacologiche, come la terapia occupazionale e la terapia cognitivo-comportamentale. Inoltre, la ricerca scientifica continua a fare progressi nella comprensione del Morbo di Alzheimer e nello sviluppo di nuovi trattamenti. Gli scienziati stanno esplorando una vasta gamma di approcci, dalla terapia genica alla terapia con cellule staminali, nella speranza di trovare una cura definitiva per questa malattia debilitante.

Ma oltre alla ricerca scientifica, c’è anche un ruolo importante che ognuno di noi può svolgere nella lotta contro il Morbo di Alzheimer. Dobbiamo aumentare la consapevolezza su questa malattia, combattere lo stigma che ancora la circonda e sostenere coloro che sono affetti da essa e le loro famiglie. Dobbiamo anche impegnarci a mantenere una vita sana, poiché ci sono prove che uno stile di vita sano, che include una dieta equilibrata, l’esercizio fisico regolare e una buona gestione dello stress, può aiutare a ridurre il rischio di sviluppare il Morbo di Alzheimer e altre forme di demenza.