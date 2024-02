Alla scoperta della tecnica dei sei minuti: può salvare la tua relazione

Grazie a questo stratagemma si può salvaguardare la propria storia d’amore. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e in che modo bisogna applicarlo

La comunicazione è alla base di tutto in una relazione. Coloro che riescono a parlarsi in maniera chiara e schietta riescono a sopperire a tantissimi problemi che potrebbero essere potenzialmente molto pericolosi per la durata della storia. Tenersi tutto dentro alla lunga può anche portare ad allontanarsi in maniera definitiva.

Niente paura però se avete difficoltà comunicative questo metodo vi può aiutare a venire a capo di molteplici situazioni. Si tratta di un approccio psicologico volto a favorire il dialogo costruttivo e sana. Magari all’inizio può sembrare banale, ma in realtà essendo piuttosto semplice può permettere a molte persone di capirsi davvero.

La tecnica dei sei minuti: tutte le indicazioni per seguirla alla lettera

È la tecnica dei sei minuti, che consiste nel parlare dei propri problemi durante questo lasso si tempo, non un secondo in più, non un secondo in meno. Infatti è stato ritenuto dagli esperti in materia quanto basta per avviare conversazioni pacifiche e produttive in cui si possono realmente risolvere delle questioni (magari una alla volta).

Per poterla attuare è importante seguire uno specifico schema. In primis è bene stabilire un incontro settimanale con la propria dolce metà (ovviamente concordato in base alle esigenze di entrambi). Poi è importante che il tutto avvenga in un clima di massima serenità e cordialità. Arrivare pronti alla “contesa” con gli argomenti già chiari è un altro tassello di una certa rilevanza.

L’ultimo punto, probabilmente il più importante è rispettare tassativamente i sei minuti. Magati aiutatevi anche con un cronometro in modo tale da non sforare. Seppur in molte situazioni possano sembrare pochi è meglio evitare di andare oltre. Il rischio di ingarbugliarsi in dialoghi improduttivi è altissimo.

Chiaramente questo consiglio vale esclusivamente per le coppie che fanno fatica ad avere dei confronti e ad esternare le loro sensazioni, positive o negative che siano. Almeno un tentativo per migliorare la situazione è doveroso, soprattutto se ci sono dei contrasti piuttosto accesi e frequenti.

Per chi ha già una buona intesa sotto questo punto di vista è meglio non snaturare le cose ed evitare innovazioni superflue. Stravolgere gli equilibri potrebbe essere qualcosa di assolutamente deleterio. Meglio continuare lungo il binario intrapreso che se ha portato buoni frutti, qualcosa dovrà pur significare.