Alimentazione e longevità, mangia questi cibi e guadagni almeno altri 10 anni di vita: lo conferma la scienza

Secondo la scienza, esistono degli alimenti che non dovrebbero mai mancare nella nostra dieta per avere una vita il più lunga possibile.

Negli ultimi anni, la ricerca sulla longevità ha fatto veri passi da gigante. Gli scienziati si sono dedicati molto alla comprensione dei processi biologici alla base dell’invecchiamento, con l’intento di allungare il più possibile le aspettative di vita.

Sulla base dei dati emersi in diversi studi, gli esperti sostengono che i fattori che influenzano maggiormente la longevità sono, innanzitutto, la genetica (20 – 30%), ma anche lo stile di vita adottato, dunque, i comportamenti e i fattori ambientali.

Investire in uno stile di vita sano, praticando regolarmente attività fisica, adottando abitudini salutari e nutrendosi in maniera bilanciata, significa guadagnare una vita lunga. A confermarlo, uno studio condotto da un gruppo di ricercatori norvegesi e pubblicato su Nature Food, nota rivista scientifica, che ha preso in esame proprio la relazione tra alimentazione e longevità, scoprendo che esistono cibi, che più di altri, contribuiscono ad allungare le aspettative di vita.

I cibi allunga-vita

Come noto ai più, tra i fattori che influenzano maggiormente le aspettative di vita c’è l’alimentazione. Seguire una dieta sana e bilanciata offre maggiori possibilità di avere una vita più lunga e in buona salute. Secondo una recente ricerca scientifica, condotta da un team di ricercatori dell’Università di Oslo e Bergan ci sono dei cibi che non dovrebbero mai mancare nella dieta di ognuno di noi, perché più di altri regalerebbero anni di vita.

Gli scienziati hanno esaminato con attenzione i dati di oltre 467mila cittadini britannici, sia uomini che donne, con particolare riguardo alle loro abitudini a tavola. Dallo studio è emerso che un buon apporto di latte e latticini, verdure, frutta in guscio e legumi, seguiti da cereali integrali, frutta, pesce e carne bianca, favorisce la longevità. Allo stesso tempo, per guadagnarsi anni di vita in più, andrebbe limitato il consumo di uova, carne rossa, cereali raffinati e bevande zuccherate.

“E’ importante sottolineare che il guadagno stimato nell’aspettativa di vita è di circa un decennio per coloro che passano dai modelli alimentari più malsani a quelli associati alla longevità. Nel complesso, quanto maggiori saranno i cambiamenti apportati verso modelli alimentari più sani, tanto maggiori saranno i guadagni attesi in termini di aspettativa di vita” hanno spiegato i ricercatori nella conclusione al loro studio.