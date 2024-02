Mattinieri vs nottambuli: chi riesce ad essere più produttivo e sereno? La risposta che non ti aspetti

Alcuni studi in merito hanno provato a risolvere una contesa piuttosto ardua. Vediamo quale delle due fazioni può essere considerata più produttiva

Una delle dicotomie più antiche del mondo è quella tra mattinieri e nottambuli, ovvero tra chi va al letto non troppo tardi la sera e la mattina si sveglia presto e chi invece va a dormire a notte fonda o anche al mattino per poi alzarsi con tutta calma. Chiaramente ciò dipende anche dal tipo di lavoro che si fa.

Chi presta servizio in un ufficio difficilmente si alza tardi la mattina mentre chi lavora in discoteca o fa il panettiere chiaramente di giorno si riposa. A prescindere dai motivi che portano ad una scelta piuttosto che ad un’altra, quale delle due fazioni è più produttiva e vive con maggiore serenità?

Mattinieri o nottambuli: qual è la strada migliore da seguire?

Di primo impatto verrebbe da pensare che essere mattinieri può avere maggiori vantaggi e può consentire uno stile di vita regolare e più scandito. In realtà in base a quanto è emerso da diversi studi scientifici, il 60% della popolazione mondiale abbina entrambi i modi fare. Di fatto ama sia vivere di giorno che di notte prendendosi i benefici che possono dare entrambe le fasi della giornata.

Altre ricerche condotte in ambito scientifico hanno invece mostrato un’associazione tra l’essere mattinieri e una maggiore felicità. A tal proposito spicca lo studio condotto su centinaia di studenti presso l’Università Dokuz Eylul in Turchia. Dai dati raccolti è emerso che i “gufi notturni” avevano ottenuto un punteggio di felicità di gran lunga inferiore rispetto a quello delle “allodole diurne”.

Stesso dicasi per i soggetti anziani. Questi ultimi infatti sono generalmente piuttosto mattinieri e ciò fa si che siano più sereni nei confronti della quotidianità. Ovviamente vanno tenuti in considerazione anche altri fattori oltre a quelli anagrafici. Ad esempio il carattere ha una forte incidenza sulla “scelta” alle volte inconscia di essere mattinieri e nottambuli.

Porsi in modo positivo di fronte a ciò che ci circonda può essere un buon viatico per vivere le giornate in maniera più serena a prescindere dal fatto che si viva più di giorno che di notte. Ad esempio un trasportatore che lavora di notte deve avere un certo temperamento per sopperire al fatto che debba sempre lavorare nelle ore notturne. Stesso dicasi per un impiegato che deve sempre fare i conti con la sveglia all’alba per essere presto in ufficio.