Caricare la batteria dello smartphone senza rovinarla: il corretto procedimento da seguire

Molte persone non caricano il proprio cellulare nel giusto modo, anzi con il loro modo di fare finiscono per danneggiare la batteria. Ecco cosa fare e cosa evitare

I moderni smartphone hanno delle batterie decisamente meno durature di quelle dei vecchi dispostivi, ragion per cui ci ritroviamo spesso a doverli ricaricare. Al contrario di quanto si pensa si tratta di un’attività non così semplice, o meglio non è facile farla nella maniera giusta. Sono infatti necessari alcuni accorgimenti da tenere sempre bene a mente.

Sia sull’autonomia della batteria sia sul suo ciclo di vita esistono diverse leggende metropolitane che però non sono sempre propizie. Anzi, magari corrispondono proprio a quelle pratiche che andrebbero tassativamente evitate per non avere problemi in futuro con la batteria del proprio dispositivo mobile.

Come e quando ricaricare il cellulare: le istruzioni da seguire

Ad esempio caricare e scaricare completamente la batteria non è per niente benefico, soprattutto quelle in litio. Infatti uno delle principali cause di danno è la “profondità di scarica”, che non sarebbe altro che la percentuale di energia che viene consumata prima di ricaricarla. Più questa è elevata più la batteria sarà sottoposta a stress.

Di conseguenza si ridurranno i cicli di ricarica futuri e quindi sarebbe meglio non arrivare proprio allo zero prima di mettere il dispositivo in carica. L’ideale sarebbe mantenere il livello di carica del cellulare tra il 20% e l’80%. Ciò consente di preservare sia la capacità che la durata della batteria evitando di sottoporla a tensioni o troppo alte o troppo basse.

Per effetto di ciò anche la sovraccarica può essere deleteria. Questa è la condizione che si verifica se la batteria viene mantenuta ad una tensione elevata per un periodo di tempo eccessivamente prolungato. Può infatti provocare la formazione di depositi di lito sulla superficie degli elettrodi e questi riducono la resistenza della batteria.

Ma non è tutto. La sovraccarica aumenta anche il rischio di surriscaldamento e di esplosione della batteria stessa. In parole povere quindi, lasciare lo smartphone in carica troppo a lungo (si pensi alle ore notturne) rappresenta un errore madornale. Meglio arrivare all’80% e staccare il telefono dalla presa.

Al passo coi tempi esistono delle impostazioni in grado di bloccare la ricarica una volta raggiunta la soglia sopracitata. La Apple ad esempio ha ideato delle funzioni di questo genere in grado di tutelare gli utenti che così non hanno il problema di doversi ricordare di rimuovere il telefono dal filo della ricarica.