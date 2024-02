Hai uno di questi tre oggetti in casa? Verifica, potresti guadagnare una fortuna

Controllate bene tra i vecchi scatoloni che avete in soffitta se escono fuori questi specifici oggetti che possono avere delle quotazioni stratosferiche

Accumulare oggetti in casa è una pratica più o meno comune. I motivi sono anche diversi, spesso sono legati ai ricordi che quegli oggetti possono evocare, come periodi felici di giovinezza o di tecnologie remote che sono sempre impresse nelle nostre menti, come un mantra che scatta nelle nostre teste e nostalgicamente ci suggerisce che “si stava meglio quando si stava peggio”.

Eppure, tra foto in bianco e nero, vecchi cd o mangianastri, libri impolverati e cartoline, potrebbero sbucare degli oggetti apparentemente senza valore (se non, appunto, affettivo), ma che in realtà potrebbero tramutarsi in un corrispettivo economico piuttosto alto se si posseggono le informazioni corrette.

I tre articoli che possono farvi svoltare: ecco quanto valgono

Tra i vari amarcord potremmo accorgerci di possedere tre articoli in grado di farci guadagnare una cospicua somma di denaro. Il primo equivale ad un francobollo, ma non uno qualunque. A valere così tanto è il francobollo Garibaldino Mezzo tornese. Classe 1860, dunque anno della presa di potere di Garibaldi, questo piccolo pezzetto di carta fu emesso a Napoli in tiratura molto limitata. Veniva inoltre utilizzato per la spedizione di carta stampata, applicato in parte sul giornale e in parte sulla fascetta, per cui per leggere il primo bisognava strappare il francobollo. Ecco, molti non lo sanno, ma questo raro francobollo conservato in maniera integra può valere anche cifre pari a 13.000 euro.

Un altro oggetto molto più recente rispetto al francobollo è una SIM CARD, ovvero la piccola card che va inserita dentro un telefono cellulare, associata ad un numero e ad un operatore telefonico. Dalla prima SIM del 1991 a quelle delle nuove generazioni di sicuro sono cambiate notevolmente le dimensioni, divenendo sempre più piccole. Ma quelle che davvero potrebbero farci svoltare con delle cifre fino a 10.000 euro sono quelle chiamate Top e Gold Number, poichè hanno la particolarità di avere numeri uguali in sequenza.

Sim

In ultimo, ma non per la valenza economica, possiamo menzionare le care vecchie lire. Come molti di noi ricorderanno, le banconote e le monete della lira sono state in circolazione fino a marzo 2002, per essere poi sostituite definitivamente dalla moneta unica, ovvero l'euro. Qualcuno di sicuro avrà conservato come ricordo qualche moneta, anche perchè non troppo dispendiosa. Ecco, chi lo ha fatto è bene che controlli quale ha, poichè potrebbe avere la moneta fortunata che vale circa 10.000 euro. Si tratta della moneta da 50 lire emessa nel 1953, chiamata Vulcano, della quale furono emesse alcune versioni di prova e quindi pochissimi pezzi, ecco perchè così rare e preziose.